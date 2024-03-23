因瑣事起爭執　陝西漢酒後將弟弟、弟媳及村幹部殺害　已執行死刑

陝西漢中市中級法院近日宣布對故意殺人犯金漢君押赴刑場，執行死刑。布告顯示，2021年11月2日，金漢君因瑣事先後殺害其弟弟、弟媳及一名村幹部，隨後被漢中中院判處死刑，其上訴被陜西高院駁回，最高法覆核後核準了金漢君的死刑判決。



金漢君1969年6月14日出生於陜西省漢中市，為小學文化，農民。案情指，他與49歲死者金某一為同胞兄弟，兩家在陜西省漢中市漢台區老君鎮金寨村相鄰居住。2021年，金某一在家裝修期間，與妻子、案中38歲死者到金漢君家暫住，但金漢君與金某一常因生活瑣事爭吵。

同年11月2日18時許，金漢君酒後又因生活瑣事與金某一、葉某某發生爭吵，遂持家中的一把單刃刀捅刺葉某某，隨後捅刺上前阻攔的金某一的胸腹部，後者被捅刺後躲至鄰居家，後因被刺破肺臟致急性失血性休克死亡。之後，金漢君再次捅刺葉某某胸背部數刀，致其因被刺破肺臟及主動脈急性失血性休克死亡。

尋找金某一未果後，金漢君折返現場，看見村文書、案中58歲死者金某二站在葉某某倒地處打電話，由於他平時就對金某二不滿，便從金某二身後捅刺其背部一刀，致其因被刺破心臟死亡。事後，金漢君逃離現場，並在當晚10時許通過親屬向公安機關投案。

陝西漢中市中級法院近日宣布對故意殺人犯金漢君押赴刑場。（澎湃新聞）

布告顯示，金漢君因生活瑣事持刀殺害弟弟、弟媳二人，又殺害無辜村幹部泄憤，犯罪情節惡劣，後果特別嚴重，實屬罪行極其嚴重，應依法懲處；雖金漢君有自首情節，但不足以對其從輕處罰。漢中市中級人民法院依法以被告人金漢君犯故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身。被告人金漢君不服，提出上訴。陜西省高級人民法院終審裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院覆核。最高法覆核後核準了金漢君的死刑判決。

遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，漢中中院已於3月18日將金漢君驗明正身，押赴刑場，執行死刑。