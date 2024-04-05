史泰龍犯故意殺人罪被執行死刑　4年前入室盜竊後刀殺警察

罪犯史泰龍2020年7月入室盜竊後，持刀刺傷兩名警察，導致其中一人不治身亡。近日，西安市中級人民法院發布《佈告》，以故意殺人罪判處史泰龍死刑，剝奪政治權利終身。今年3月21日，史泰龍被執行死刑。



史泰龍被捕畫面。（大風新聞）

據《大風新聞》報道，史泰龍又名史龍龍，1995年出生於陜西省彬州市，被捕前是一名農民。史泰龍先後於2012年8月27日、2017年9月30日因犯搶劫罪、盜竊罪被判刑。

2020年7月14日下午6時許，史泰龍和肖某在某小區實施了入室盜竊。同月24日，警方將史泰龍拘捕，並在其租住處提取到尖刀等物品。隨後，史泰龍提出配合警方拘捕肖某，警方駕車押解其到肖某居住的小區外路邊。

在警方實施拘捕肖某過程中，21歲的輔警張某和33歲的輔警崔某留在車內看守史泰龍。期間，史泰龍趁輔警不備，持刀將二人刺傷後逃離，並劫持警方車輛，駕車逃跑，途中還與他人汽車碰撞，後逃逸至一處地下停車場棄車。

案發後，21歲的輔警張某因心臟、肺臟被刺破失血性休克死亡；另一名輔警崔某輕傷二級。

西安市中級人民法院近日發布的《佈告》顯示，法院認為史泰龍罪行極其嚴重，社會危害性極大。對其作出死刑以及剝奪政治權利終身的判決，惟史泰龍不服，提出上訴，經陜西省高級人民法院裁定，駁回上訴，維持原判，並依法上報最高人民法院覆核。最高人民法院核准判處史泰龍死刑，剝奪政治權利終身。

《佈告》指出，法院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，已於2024年3月21日將史泰龍驗明正身，押赴刑場，執行死刑。