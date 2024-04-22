重慶妓女拒親嘴遭嫖客毆打4分鐘　用刀刺死對方判防衛過當囚4年

重慶一名41歲妓女在拒絕49歲男嫖客「親嘴」要求後，被持續毆打三四分鐘，後在鄰居勸說下，男子離開出租屋，但之後又返回踢了女子一腳並揚言要「弄死」她，女子當場持水果刀將男子刺死。法庭判決認為該女子屬於防衛過當，該女子最終因故意傷害罪獲刑4年。該案件近日在中國裁判文書網曝光後，引發廣大關注。



重慶一名41歲妓女在拒絕49歲男嫖客「親嘴」要求後，被持續毆打三四分鐘，後在鄰居勸說下，男子離開出租屋，但之後又返回踢了女子一腳並揚言要「弄死」她，女子當場持水果刀將男子刺死。（示意圖/資料圖片）

內媒《瀟湘晨報》報道，判決書顯示，41歲的蒙姓女子案發前在重慶租住。據她供述，2023年10月20日下午，她在某巷子「等業務」，一男子路過並問價。雙方談好後，她帶男子到出租房，兩人發生了性關係。在此過程中，因她不同意男子提出的親嘴等要求，男子動手扇她耳光和用拳頭打她的頭，持續了三四分鐘。

蒙女稱，有鄰居敲門並勸說後，男子走出了出租屋，但隨後又衝進屋說要「弄死」她，並一腳將她踢倒在地。她抓起旁邊的水果刀，在男子衝過來打她時，從地上站起捅了男子一刀。隨後，男子將刀拔出，還想捅她，但馬上就沒了力氣，後來「不怎麼動了」。

經法院審理查明，蒙女的水果刀刺中男子左胸部，由此導致男子心臟破裂致急性心包填塞，後經搶救無效死亡。

法院審理後認為，案發時，蒙女的人身權利受到了現實、緊迫的不法侵害，為制止該不法侵害，保衛自己人身權利，她以水果刀捅刺反擊男子，具有防衛性質，但不構成特殊防衛。同時，不法侵害尚未達到嚴重危及蒙女人身安全的暴力程度，在此情況之下，蒙女選擇使用刀具直接捅刺男子要害部位，防衛行為明顯超出制止不法侵害的必要限度，應當認定為防衛過當。

今年3月13日，當地法院作出一審判決，以蒙女犯故意傷害罪，判處其有期徒刑4年。

專家：不能忽視二人的力量對比

湘潭大學法學院教授張永紅表示，儘管男嫖客打擊蒙女的時候是赤手空拳的，打擊的情形從事發時來講也沒有造成輕傷以上的危害結果，但是不能忽視二人的身份關係、性別、力量的對比以及防衛人所能感受到的嚴重威脅。

張永紅說：「之前打了那麼久，事後在人勸阻之後又衝進來打人，還進行言語威脅，那這種威脅完全有實現的可能。」

張永紅認為，從防衛人的角度來看，要求其在當時的情景下，如果要求不能使用工具進行打擊或者對打擊的部位有精度要求，有違常理而且要求嚴苛。

張永紅同時指出，在類似案件中，不能因為防衛人的身份而影響對這個案件的判決，因為即使是妓女一樣也同樣享有正當保護自身生命權的權利。