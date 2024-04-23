湖南漢持刀行兇致2死2傷　家屬：兩家為叔侄關係，曾有糾紛

4月17日，湖南省汨羅市長樂鎮發生兇殺案，2死2傷。

4月22日，有村民憶述，事發時曾聽到呼救聲，之後民警和急救人員趕到現場。親屬透露，兇手與被害人一家是叔侄關係。汨羅市公安局通報，兇手已被刑事拘留。



《大皖新聞》報道，有村民介紹，事發時自己正在家中睡覺，突然聽到外面有人喊「救命」。另有村民稱，出門前曾看到被害者家中老人到屋後的竹林工作，她平時能看到院內有兩位老人照顧一個小孩，後來聽說有一位老人不幸遇害。

被害人的鄰居稱，被害夫婦是農民，菜地就在屋後；被害人和兇手兩家是叔侄關係，事發前雙方曾因借錢產生過糾紛，其他村民也證實兩家有過糾紛。

叔侄間因經濟糾紛引發命案致2死2傷。圖為位於汨羅市長樂鎮的長樂中心醫院。（影片截圖）

劉芳（化名）的妹妹和父親在本案中不幸身亡。她介紹，妹妹只有30多歲，半年前在長樂鎮租店做鹵菜。由於長樂鎮離父母家所在的長北村只有幾公里路程，劉芳與妹妹平日會在中午和晚上去父母家中吃飯，然後一起返回鎮上。

案發前一晚，劉芳和妹妹如常到父母家吃晚飯，然後一起回鎮上。劉芳稱，當時並未發現異常，也沒聽父母說有人來找麻煩，一切都和平時一樣，「她原本可以躲過這一劫的，前一天晚上我們還在一起吃飯」。

劉芳憶述，4月17日上午父親曾來電詢問她是否回家吃飯，「我說我在廠裏，中午不回去吃飯」。下班後，劉芳在回家路上接到堂姐來電稱「家裏出事了」，當她趕到家中時，只見父親躺在救護車內毫無反應，她之後便隨車前往醫院。劉芳表示，看到父親時她腦內一片空白，「爸爸腋下有傷口，後頸也有傷口」。

劉芳介紹，兇手是父親的侄子，此前雙方有過糾紛，但事發前並無異常情況。劉芳的父親和妹妹在事件中不幸身亡，母親和3歲的侄子還在醫院深切治療部留醫。

另有親屬稱，事發時兩位老人和小女兒及孫子在家吃飯，突然有一名男子持刀入屋行兇。事發後，屋內的飯桌上還有未收拾的碗筷，以及未吃完已發霉的飯菜。

4月22日，汨羅市公安局通報，事發於4月17日下午1時許，疑犯魯某大持水果刀將魯某保、黃某某、魯某輝、魯某程刺傷，後魯某保、魯某輝經搶救無效死亡，黃某某、魯某程正在全力救治，並已脫離生命危險。案發後，疑犯魯某大已被公安機關刑事拘留。