內地將迎史上最忙五一　惟機票價格反常大跌　專家建議「檢漏遊」

內地五一假期將至（5月1日至5月5日），民航或迎來史上最忙五一假期，但機票價格卻一反常態臨時大跌，不少提前購票者大呼「蝕錢」。有專業人士認為比起去年「探親+旅遊」的方式，今年五一民眾將以「純旅遊」方式為主，建議可以「檢漏」機票，哪裏有票去哪裏。



據內地「飛常準」平台數據，今年五一假期境內機場預計總起降151612架次，日均起降30322架次，同比去年增長8.99%，相比2019年增長36.2%。今年五一假期中國民航將打破去年的紀錄，迎來史上最忙五一假期。

與此同時，近7天五一假期境內經濟艙機票均價為852元（人民幣不含稅，下同），同比下跌1.13%，環比此前一周搜索時的均價下跌22%。目前，多個熱門航線五一當天仍有低價直飛機票，比如上海飛烏魯木齊票價690元起、上海飛北京票價460元起、廣州飛北京票價530元起。

據《光明網》報道，對於長假前突然降價，有民航業內人士分析，正是因為航空公司加了太多運力，導致供大於求，臨近假期仍有不少座位沒有售出，因此臨時調價促銷，「能賣一張是一張」。

節假日調整運力投放、增加航班量是航空公司的慣例。幾天前，南航宣布五一期間上海浦東至長沙、汕頭、武漢等航線臨時加班，並計劃在上海至廣州、深圳、烏魯木齊、北京等航線上投放寬體機。

「飛常準」數據顯示，五一假期，內地41家客運航空公司預計執飛航班77327班，日均1.55萬班。其中東航航班量預計達12322班，排名第一。南航、國航以11982班、8544班排名第二、第三位。在41家航空公司中，有34家航空公司航班量預計同比實現增長，其中華夏航空增幅45.77%，增幅最大；有39家航空公司預計相比2019年實現增長，其中成都航空預計增長1.11倍，增幅最大。

除了航空公司增加運力外，高鐵分流客流，也是飛機沒坐滿、機票價格臨時跳水的原因。以去年五一假期出行數據為例，當時的全國國內日均旅遊人數按可比口徑比2019年同期高14%，但去年五一假期中國民航的日均旅客運輸量比2019年同期只增長4.2%。而去年五一假期全國鐵路日均旅客發送量比2019年同期高24.6%。

今年，民航或迎來史上最忙五一假期。（視覺中國）

另外，「去哪兒」大數據研究院研究員肖鵬表示，去年五一多為「探親+旅遊」，但今年旅客以純旅遊為主。「從預訂量來看，今年五一假期旅客量將超過去年，但熱門旅遊城市的機票、酒店平均支付價格下降了，去哪兒平台的數據顯示，截至4月10日，今年五一假期的熱門城市，酒店預訂量同比增長30%，酒店平均價格降低20%。此外，4月30日下午、5月1日上午和5月5日是出行高峰，此時段的熱門航線機票價格並未下降。」

肖鵬還稱，「與去年相比，航班量、酒店房間量均有增長，供應鏈恢覆後，供求關系趨於合理；二是在旅遊平台、商家和市場監管部門的共同努力下，惡意漲價、哄擡價格的不良現象被抑制，旅遊市場環境更健康；三是隨著愈來愈裏多境內小城市目的地被發掘，以及出境遊恢覆，旅客不再紮堆大城市，緩解了大城市的壓力。」他建議，如果還沒確定好五一出行計劃的遊客，可以「哪裏有票可以去哪」，「撿漏遊」或將成為今年五一假期的主流。