巾幗不讓鬚眉　海軍首批「00後女飛行員」完成單獨飛行考核

解放軍海軍首批艦載機女飛行學員，在近日全部完成首次單獨飛行，為了通過全部的飛行學習課程，學員要經歷不同階段、多種機型、不同課目的多次單獨飛行，而單獨飛行因為需要面對突發狀況，且無教練在旁指導，標誌著飛行學員具備了獨立駕駛飛機的能力，也被稱為是飛行學員的「成人禮」。



根據《新華社》報道，完成單獨飛行的，是海軍首批女飛行學員，在2023年入伍，全部都是「00後」軍地高校應屆畢業生，由海軍航空大學負責培養，自入學以來，學員先後進行了入伍強化訓練、航空理論學習、航空救生訓練、模擬機飛行、地面飛行準備等環節學習訓練，通過了單飛考核認證。

海軍航空大學飛行教官帶教海軍首批艦載機女飛行學員。（新華社）

海軍航空大學負責人介紹，隨著海軍轉型建設步伐加快，對艦載機飛行人才需求愈發迫切，因此近年來大力推進艦載機飛行人才培養，逐步拓展人才培養模式，首批艦載機女飛行學員在完成一系列初教機階段飛行訓練課目後，將轉入高教機階段飛行訓練。

海軍首批艦載機女飛行學員向機務人員示意準備滑出。（新華社）

艦載機是配備在航空母艦上的航空器，是航空母艦的主要武器，艦載機的性能和起降頻率，決定了航空母艦的戰鬥能力，載機數量越多者實力也相對越強。而在近期央視播放畫面中，曾出現國產第三艘航空母艦「福建艦」的身影，有眼尖網友注意到，甲板上遮擋彈射器軌道的罩子被撤掉，艦載機模型也出現在甲板上，加上艦載機女飛行學員的單飛成功消息，都讓福建艦的海試，變得指日可待。