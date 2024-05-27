廣東今明兩天迎強降雨天氣　深圳未來一周暴雨風險高

中央氣象台預計，颱風艾雲尼將以每小時15公里的速度向東北方向移動，強度逐漸加強。

5月27日，深圳市一度發布分區暴雨黃色預警信號，全市進入暴雨戒備狀態。深圳市氣象局消息，未來一周深圳市降水頻繁、暴雨風險高。



深圳市氣象局消息，受珠江口西側東移的雷雨雲團影響，預計南山區、福田區、龍華區、珠江口、深圳灣、羅湖區（清水河街道）、寶安區（西鄉、新安街道）和龍崗區（阪田、吉華街道）1-2小時內將出現20-40毫米降水。

5月27日上午8時，深圳市氣象台在上述區域發布暴雨黃色預警信號，全市進入暴雨戒備狀態，上述區域存在山洪風險；上午9時，暴雨黃色預警信號解除。未來一周深圳市降水頻繁、暴雨風險高。

另據廣東省氣象服務中心消息，預計5月27日至28日，廣東省將有一次強降雨過程，粵北、珠江三角洲、粵西的北部和粵東市縣先後有暴雨，部分市縣有大暴雨局部特大暴雨，其餘市縣雷陣雨轉大雨局部暴雨。5月29日，粵西和珠江口西側市縣有大雨局部暴雨，其餘市縣有陣雨局部大雨。

5月27日晚上8時至28日晚上8時，廣東省24小時累計降水量預報。（微博＠廣東天氣）

5月26日，颱風艾雲尼正式生成。5月27日上午5時，其中心位於菲律賓馬尼拉東偏北方向約205公里的菲律賓東部近海海面上，中心附近最大風力有13級（38米/秒）。中央氣象台預計，艾雲尼將以每小時15公里的速度向東北方向移動，強度逐漸加強。