內地MeToo推手黃雪琴、王建兵煽動顛覆罪成立　判5年及3年半

內地MeToo運動重要推手黃雪琴與王建兵被控《煽動顛覆國家政權》，廣州中級人民法院14日裁定罪成，黃雪琴被判入獄5年，王建兵被判入獄3年半。此前2人已遭羈押近1000天。



綜合《華盛頓郵報》、《路透社》等外媒報道，根據兩人的支持者表示，廣州中級人民法院14日進行閉門宣判，宣判前法院戒備森嚴，記者不准進入法院。支持者表示，兩人均否認有不當行為，黃雪琴計劃對判決提出上訴。

6月14日，廣州中級人民法院裁定內地獨立記者黃雪琴《煽動顛覆國家政權罪》成立，判刑5年。（黃雪琴Facebook圖片）

報道介紹，黃雪琴與王建兵被視為內地MeToo運動多宗案件的重要推手。黃雪琴是內地獨立記者，在2018年發起內地MeToo運動中扮演關鍵角色，鼓勵受到性騷擾的女性作出舉報；王建兵是黃雪琴的朋友，活躍於勞工運動，也是MeToo運動的支持者。兩人的支持者稱呼他們為「雪餅」。

據悉，黃雪琴曾對女記者進行了一項調查，受訪的255名女記者中，超過80%也曾遭受性騷擾。黃雪琴後來幫助一名研究生公開指控其博士生導師性騷擾，亦曾因參與並撰寫有關2019年香港「反修例」運動而被捕。

報道回顧，黃雪琴在去年9月審訊結束時表示，「我所做的一切不是為了煽動顛覆國家政權，而是希望社會可以改善，國家可以變得更好。」

40歲的王建兵活躍於勞工活動和保護殘疾人士，並提倡患職業病工人應有的權利。

6月14日，廣州中級人民法院裁定，職業病權益倡導者王建兵《煽動顛覆國家政權》成立，判刑3年半。（Facebook圖片@Freexueqinjianbing）

台媒《中央社》根據廣州市人民檢察院的起訴書內容報道，黃雪琴自2019年起，多次在境內外網絡社交平台發表歪曲、詆毀或攻擊政府的言論，2020年以來也曾參與非暴力運動網課培訓，甚而開課宣揚類似行動；同樣接受過非暴力運動網絡課程培訓的王建兵，也加入過中國茉莉花革命志願軍團、六四大屠殺紀念館等境外網絡群組，並透過境外通聯軟件定期討論社會話題，煽動他人對政權不滿等。

起訴書點名，黃雪琴、王建兵還被控2020年11月起，定期召集多人在王建兵的廣州租屋處等地組織聚會，借討論社會話題之機，煽動參加人員對中國政權的不滿。這也是外界認為他們入罪的主因。