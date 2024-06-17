中國手機Vivo力爭印度「本土化」　不惜讓出CEO、賣股求合資

Vivo 印度公司近期正與印度塔塔集團（Tata）洽談收購多數股份、成立合資公司等事宜，以符合印度政府要求高管由印度籍人士出任、營銷網絡本土化的目的。



內媒《第一財經》17日的報道，中國手機製造商vivo 尚未對上述消息作出回應。手機產業鏈人士透露，從去年開始，印度政府已釋放相關信號，包括對中國手機廠商提出透過合資的方式，增加印度製零組件在手機製造過程中的使用比例、逐漸用印度分銷商取代中國分銷商，以提高智能手機的「含印量」。

手機產業鏈人士指出，在印度當地也看到了這樣的趨勢，中國手機廠商在印度工廠的技術人員正在增加，本地化培養的人數也比以前多了。上述產業鏈人士認為，從當前運營環境來看，中國手機廠商在印度市場面臨的不確定性仍然在增大。

中國Vivo：圖為2018年12月14日，印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）一部電單車駛過一座購物商場。商場外牆有展示中國智能手機製造商Vivo廣告板。（Reuters）

報道介紹，除了面臨日益嚴格的審查外，中國手機廠商正遭遇來自於印度市場的新難題。比如印度政府要求至少持有 vivo 印度公司 51% 股份，同時要求收購後的合資公司由當地廠商主導。目前兩家企業洽談已進入後期階段，塔塔集團對收購案非常有興趣，vivo 印度公司則希望塔塔能提高收購價格，但雙方尚未達成最後協議。

報道指稱，vivo 的幾位高管不希望回應相關問題，但在股權出讓消息前，相關信號已經逐步顯現。去年以來，印度政府已多次向中國智能手機品牌提出新要求，包括在中國企業印度公司的管理層中增加更多的印度籍員工，在手機銷售環節，更多的印度經銷商參與等。此外，印度政府還鼓勵中國企業與印度本土電子製造商建立合作關係，共同在印度生產智能手機。

與印度電子產業鏈加強合作，已成為 vivo 保住當地市場份額的重要手段。據了解，vivo 2014 年正式進入印度市場，目前已是印度銷量佔比最大的智能手機廠商。