西藏英譯從「Tibet」變「Xizang」　學者：避免歧義　體現主權

近年，中國出現將西藏英文譯名由「Tibet」改為「Xizang」，對此，專家周四（27日）表示，改為漢語拼音譯名，一方面是避免地理上的歧義，另一方面是在政治上體現中國對西藏的主權。



中國記協上午在北京舉行「西藏民主改革65週年」新聞茶座，針對多家媒體輪番針對西藏改譯名一事，中國藏學研究中心歷史研究所研究員梁俊艷解釋原因。他指出，從學理來看，「Tibet」的覆蓋範圍非常廣，除西藏自治區外，還包括青海、四川、甘肅、雲南等藏族居住地區，不夠準確，這也是作出更改重要的原因。而根據「名從主人」原則，漢語拼音是中國官方對外交流的方式，將西藏譯名改為漢語拼音，是主權國家行使權力的體現。

梁進一步稱，「Tibet」當前被賦予許多政治涵義，中國政府改為「Xizang」，是為了避免引發地理行政區劃上的歧義，「Xizang」指的就是西藏自治區，因此在地理意義上改為漢語拼音。不過她表示，在指涉藏族、藏語及藏傳佛教方面，仍然會沿用「Tibet」。

在指涉藏族、藏語及藏傳佛教方面，仍然會沿用「Tibet」。（Reuters）

至於「Tibet」的譯法為何具「政治涵義」，梁俊艷直言，美國近年推出「促進西藏與中國爭端解決法案」（Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act），明確將「Tibet」範圍定為包括西藏自治區、青海、甘肅、雲南、四川，相當於一個大藏區，「這個還不夠政治涵義嗎？」因此，他們想把它改成拼音，從而更加精確、準確一些。

與會的中國藏學研究中心當代研究所所長張詩高補充道，以漢語拼音表述西藏並非近期才有，早在上世紀70年代，就有論文在涉及西藏的英文摘要中使用漢語拼音，只不過當時的影響沒那麼大。