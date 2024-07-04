不讓環太平洋演習獨秀　央視釋「鷹擊18」射擊畫面強調反艦戰鬥力

由美國主導的 2024 年環太平洋演習（RIMPAC）6 月 27 日在夏威夷島嶼及其周邊地區登場。有分析認為，這是美國與盟友在為中國以兩棲攻擊艦武力攻台的可能性作準備。或不讓環太平洋演習專美於前，央視同步公開解放軍一款具有強大突防能力的新型導彈「鷹擊18」，強調其全方位的發射能力。



外媒報道，參加今年環太軍演的「菲茨傑拉德號（DDG-62）」神盾艦抵達美國檀香山後，被媒體發現已裝備海軍打擊導彈（NSM）。

美軍準備參加環太軍演的「菲茨傑拉德號（DDG-62）」神盾艦抵達檀香山後，被媒體發現已裝備海軍打擊導彈（NSM）。（Ｘ@Aurora107E）

報道介紹，NSM 導彈是一款尖端隱形反艦導彈，射程約 180 公里，可搭載精度極高、又可躲避對手的智能影像紅外線的尋標器，防空效能比原先搭載的 AGM-84 魚叉（Harpoon）反艦導彈先進許多。但就目前解放軍大型戰艦裝備的反艦導彈情況看，NSM 導彈射程仍然較短。

或受近期環太平洋演習演習影響，內地媒體近日也頻頻釋出軍事宣傳，宣傳解放軍主要反艦導彈為「鷹擊12」 和「鷹擊18」，並指這兩種導彈都是近年研發成果，射程可達 290 英里（466公里）。

解放軍主要反艦導彈「鷹擊12」、「鷹擊18」。（Ｘ@Aurora107E）

央視報道，「鷹擊18」具備強勢的低空突防能力，是解放軍最尖端反艦戰力之一。在央視公布的影片中，「鷹擊18」出水後幾乎緊貼水面飛行，報道稱「這種飛行方式雷達是極難發現」。

央視公開解放軍一款具有強大突防能力的新型導彈「鷹擊18」，強調其全方位的發射能力。（搜狐網）

報道介紹，「鷹擊18」可瞄準打擊660公里外的航母戰鬥群，且經過改良之後，「鷹擊18」可採用獨特的「變速跑」模式：在初段飛行中，導彈以亞音速前進，這樣可以有效地延長飛行半徑和射程。快要接近目標時，立即提速至3到4馬赫，迅速完成對目標的有效打擊。「這樣的突然提速，即便敵方擁有最先進的防禦系統，也難以有效攔截。」

此外，「鷹擊18」不僅具備潛射能力，還能透過陸基、空基和艦基多種方式發射。央視介紹，這種全方位的發射能力，使其在不同作戰環境下都能發揮重要作用，大大增強了解放軍的靈活性和戰鬥力。