抗美援朝特等功臣林炳遠逝世　享年92歲　戰役中孤身殲敵140餘人

據《澎湃新聞》報道，抗美援朝「二級戰鬥英雄」、上甘嶺特等功臣、原蘭州軍區雨林基地副主任（副師職）林炳遠同誌，因病醫治無效，於2024年7月9日在四川南充逝世，享年92歲。



1932年11月出生的林炳遠，是四川南充人，1951年4月入伍，1953年4月加入中國共產黨。1990年4月，任原蘭州軍區雨林基地副主任（副師職）退休。

林炳遠因在上甘嶺戰役中戰功顯赫，榮立「特等功」，被志願軍領導機關授予「二級戰鬥英雄」「模範青年團員」等稱號，榮獲「朝鮮民主主義人民共和國一級國旗勳章」。

林炳遠先後6次受到中共黨和國家領導接見，曾被推選為第五屆全國人大代表，出席全國代表大會作報告，先後共17次到北京出席「五一」「十一」觀禮和會議。1993年，原蘭州軍區為十大戰鬥英雄塑像，塑像居中最高者為林炳遠，他生前是在世被塑像的英雄人物之一。

抗美援朝特級功臣林炳遠。

訓練4個月奔赴朝鮮戰場 1人守陣地殲敵逾140人

林炳遠曾回憶說，1950年韓戰爆發，「我還記得那天父親從街上回來說，現在解放了，我們要感恩黨和國家，抗美援朝我們家一定要去一個人。」林炳遠參加入伍，在訓練四個月後，於1951年9月奔赴朝鮮戰場。

在朝鮮戰場，1952年10月31日，林炳遠所在部隊奉命奪回597.9高地2號陣地。當晚，他與戰友幾乎貼著炮火前進，一整天打退敵人17次衝鋒，消滅了1000多個敵人。

抗美援朝特等功臣林炳遠。

不甘心的美軍持續進攻，與林炳遠一同負責守衛的4名戰友也在敵人的進攻中犧牲，11月4日天黑後，陣地中僅剩林炳遠一人，他獨自打退敵人3次進攻。接下來的幾日裏，林炳遠在其他坑道裏找到的戰友亦接連在戰鬥中犧牲，陣地上又僅剩他一人。

敵軍朝林炳遠一人據守的高地衝擊，僅剩2枚手榴彈的林炳遠已做好與敵人同歸於盡的準備。這時趕來兩名支援戰友，其中一名不幸中彈犧牲，林炳遠與另一名戰友決定出擊。在另一位戰友的掩護下，林炳遠身綁彈藥發起突襲，敵人紛紛往山下退。直至11月5日下午3時，增援部隊趕到，只有林炳遠一人的2號陣地始終未被敵人攻下。戰鬥中，林炳遠一人殲敵140餘人。