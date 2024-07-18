重慶市商場天花吊頂倒塌　6人受傷包括兒童

7月18日，重慶市合川區有商場的天花吊頂倒塌，6人受傷送院，包括兒童。



事發於重慶市合川區財富廣場LG層。影片顯示，天花吊頂倒塌後現場十分混亂，各類建材散落一地，有傷者躺在一旁。大量居民在現場聚集，不少人幫忙推開建材救人。

7月18日，重慶市合川區有商場的天花吊頂倒塌。（影片截圖）

重慶市合川區有商場的天花吊頂倒塌，大量居民在現場聚集。（影片截圖）

重慶市合川區有商場的天花吊頂倒塌，有傷者躺在一旁。（影片截圖）

有網民稱，事發地點靠近遊樂場，因此有大批居民聚集，救護員先後抬出多名傷者。

《新京報》報道，涉事商場工作人員介紹，一商戶的木質天花吊頂突然倒塌，但吊頂下方的遊樂設備起到一定的緩衝作用，傷者均為輕傷，其中有兒童受傷，事故區域已暫停營業，商場將加強管理及整改。

救護員先後抬出多名傷者。（影片截圖）

救護員先後抬出多名傷者。（微博）

合川財富廣場通報，事發於7月18日下午4時半許，財富廣場LG層二期附屬商業吊頂掉落，造成6人受傷，傷者已送院治療，無生命危險。吊頂掉落面積約160平方米，具體原因正在調查。