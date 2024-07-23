成功學、雞湯文氾濫　抖音出手整治「大師」虛假人設

內地短影音平台抖音安全中心22日晚間發布《關於虛假人設的治理公告》，將整治部分「自媒體」策劃虛假人設的行為，比如部分用戶在個人簡介和發布內容中自稱為名企高管、專家或者自封不可查證的「大師」，以誇張或虛假的身分，博取用戶信任，進而將用戶引流至第三方平台變現等。



內媒《界面新聞》報道，抖音指出，前述行為嚴重違反平台規則，可能導致其他用戶遭受經濟、情感損失，並要求相關帳號自查自糾，及時修改、刪除不當個人簡介和內容，或者根據平台認證要求提交可信材料進行認證。

報道指出，一旦發現有違規帳號，抖音將採取包含重置暱稱 / 個人簡介、下架影片、取消營利權限、搜索不收錄、禁止關注、封禁帳號在內的措施進行治理。

網絡上，常見的雞湯文章永遠鼓勵讀者抱着「阿Q精神」去面對逆境。（Gettyimages／視覺中國）

對於虛假人設踩線標準，抖音名列有四大行為：首先是無法核實的專業成就，比如以「國家某某活動評審」、「某某重要考試命題人」等各類專業身分自我介紹或發布內容；其次，無法核實的高管身分，比如「央企二十年組織人事經驗」、「大廠總監」等。

第三，無法核實的業績，比如自稱「成功幫300 + 企業營業額翻倍」事蹟等；最後，如自封無法驗證的「大師」，像掛名「兩性關係教父」、「婚戀專家」、「創業導師」、「情感心理諮詢師」與「人生導師」等，都將列入虛假人設觀察指標。

對於抖音的作法，內媒《IT之家》梳理眾網民意見，有網民表示「早該進行了」，也有意見指出，其實抖音都是這些網紅撐起來的，「以後可以早點睡了」表示將減少刷抖音的時間。