昆明廣告牌突墜落砸死3人　業者從螺絲見端倪：疑有偷工減料之嫌

周一（22日）晚上，雲南昆明盤龍區聯盟街道金江路一樓商鋪招牌設施墜落，砸中路過市民，造成至少3人死亡、7人受傷，死者包括年僅6歲的女童。相關責任人事後被警方控制，事故原因正在進一步調查中。周三（24日），有盤龍區城管工作人員表示，廣告牌墜落或與年久失修有關，還有從事螺絲行業的網友拍到廣告牌墜落後膨脹螺絲疑似脫落的照片，質疑跡象顯示，可能最初在廣告牌安裝上存在偷工減料的嫌疑。



事發於周一晚9時58分，金江路156號附6號至附10號沿街地面商舖招牌設施墜落，導致現場10人受傷，其中3人送院搶救無效死亡。事故受害者家長拍片哭訴稱，當時冒菜剛端上桌，兩個女兒只吃了一口就被砸。其中，年僅6歲的大女兒頭部受傷救治無效死亡，而4歲的小女兒仍在ICU救治，但傷情非常嚴重，醫院通知其做好心理準備。

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家長拍片哭訴。（影片截圖）

據市民楊先生透露，墜落的廣告招牌連在一起，由5家商鋪串聯共用，長度達約20米，「我們當時十多個人合力才把廣告牌抬起來」。目擊者皆表示，當時先是高樓層的招牌掉下來，然後連帶著商鋪招牌一同砸下來。

周三，盤龍區城市管理局工作人員表示，目前事故原因還在調查中，是否有更高樓層廣告牌墜落導致悲劇發生，還需等待調查結果。他又指，就他知道的情況來看，廣告牌掉下來可能與年久失修有關。

而事故發生後，一名網友拍到廣告牌墜落後，膨脹螺絲疑似脫落的照片，並發到網上。該網友表示，其已有十多年螺絲行業的工作經驗，他質疑，根據現場廣告牌背後膨脹螺絲釘脫落的跡象，可能最初在廣告牌安裝上存在偷工減料的嫌疑。

廣告牌膨脹螺絲疑似脫落。（紅星新聞）

另事故現場一名城管執法人員稱，墜落的廣告牌十分陳舊。在2015年前，只要有裝修手續就能安裝，但後來需要圖紙審批後才能施工，「現在需要規範，所有廣告牌都需要經過審批」。

今年6月19日，昆明市城市管理局官網曾發布《昆明市城市管理局關於規範戶外招牌設施設置管理的通知》，提到屬地城市管理部門應進行定期巡查檢查，對屬地區內戶外招牌設施情況做到底數清、情況明、動態準；對未按程序辦理設置的戶外招牌設施進行全面清理排查，符合設置要求的加強安全管理；不符合設置要求的責令限期整改，整改不到位的依法予以拆除。