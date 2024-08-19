載人潛水器「蛟龍號」完成第300次下潛　預定下月訪港3天

將於下月訪港的中國自主設計、自主集成的首台7000米級大深度載人潛水器「蛟龍號」，8月18日在西太平洋海域完成第300次下潛。在接下來的30多天，「蛟龍號」還將進行17次下潛作業。



由中國「深海一號」科考船搭載的「蛟龍號」載人潛水器，2024年8月18日在西太平洋完成第300次下潛。（央視圖片）

今次下潛在西太平洋海域一座尚未正式命名的海山進行，主要任務是觀察及拍攝海山山坡到山頂的海底生物分布，採集生物、水體、地質樣品和環境參數數據，並全面測試潛水器的各項功能，下潛時間經過近6小時。

「蛟龍號」是於8月10日隨「深海一號」科學考察船，由山東青島起航前往西太平洋海域，展開為期45天的深海研究。

當日在香港舉行的慶祝啟航儀式宣布，「深海一號」及「蛟龍號」下月返航期間，預定於9月23日至25日停靠香港，這將是「蛟龍號」首次訪問香港，也是國家深海大洋領域科考船時隔18年後再訪香港。

由中國「深海一號」科考船搭載的「蛟龍號」載人潛水器，2024年8月18日在西太平洋完成第300次下潛。（央視圖片）

「蛟龍號」2009年8月首次在長江江面完成下潛測試、2012年7月在西太平洋完成7000米級海試、2017年全面升級技術，到今年上半年首探大西洋並創下「9天9潛」新紀錄，如今再完成第300次下潛，「蛟龍號」已在太平洋、印度洋、大西洋的海底留下足跡，彰顯中國深潛的實力。