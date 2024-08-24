曾支援武漢抗疫接管重症病區　60歲浙江重症醫學專家潘孔寒逝世

重症醫學專家、浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院重症醫學科主任潘孔寒，因病醫治無效，於2024年8月17日深夜在杭州逝世，享年60歲。



據內媒報道，2020年初，潘孔寒臨危受命支援武漢，並擔任醫院援武漢協和醫院醫療隊臨時第一黨支部書記，從整建制接管武漢協和醫院重症病區，到主動請願轉戰武漢肺科醫院，潘孔寒與醫療隊在武漢度過了47個不眠之夜，「用專業知識、溫暖服務圓滿完成援鄂重任，彰顯了生命至上、舉國同心、捨生忘死、尊重科學、命運與共的偉大抗疫精神。」



浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院重症醫學科主任潘孔寒。（澎湃新聞）

據內媒報道，潘孔寒於1964年11月出生於浙江溫州，1981年至1989年就讀於原浙江醫科大學，獲碩士學位；1989年8月至1997年10月就職於浙江省杭州市紅十字會醫院；1997年11月至去世就職於浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院重症醫學科。

潘孔寒身前擔任浙大邵逸夫醫院重症醫學科主任、學科帶頭人，浙江省醫師協會重症醫學分會副會長，是浙江省傑出的重症醫學領軍人物。

浙江省政協副主席、浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院院長蔡秀軍悼念：「我們為失去這樣一位儒雅謙遜、兢兢業業、嚴謹厚道的優秀醫生感到無比悲痛和深切哀悼，潘孔寒主任為邵逸夫醫院重症醫學科及醫院的發展作出巨大貢獻。」