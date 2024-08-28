武漢看守所爆炸　受傷在押男子稱「有人私自釀酒」釀禍　當局調查

湖北武漢有看守所發生爆炸，炸傷被羈押人員，有傷者家屬表示，因有人在看守所內私自釀酒才引發爆炸。目前，當局已對事件展開調查。



柳某去年被刑事拘留。（封面新聞）

據《封面新聞》報道，武漢市民孫女士反映，其丈夫柳某去年4月份從武漢一間公司辭職時與財務人員發生衝突，之後公司以其泄露公司秘密為由報警，柳某被當地警方以侵犯商業秘密罪刑事拘留，後轉入江岸區看守所。

今年8月，家屬委託的律師前往看守所會見柳某，溝通期間發現柳某一隻耳朵聽力有問題，影響正常溝通，詢問得知他的耳朵在監室被炸傷。

孫女士指，「3月份，監室內有人用葡萄乾、酒曲、儲物盒釀酒，氣體膨脹意外發生爆炸，天花板上都是污漬。他剛好坐在旁邊，耳朵被炸傷。前兩天，律師再次去會見，發現柳某臉上有傷。才知道反映這個事之後，有看管民警打了他。」

當局已展開調查。（封面新聞）

孫女士續指，看守所負責人稱柳某被炸傷發生在3月，當時的CCTV畫面已被覆蓋，尚不清楚事件過程；後柳某因駁嘴，被看管民警推搡，負責人否認民警毆打柳某一事。

孫女士質疑，「誰在私自釀酒，材料怎麼來的，柳某反映情況後為何被毆打？這些問題都沒有得到回答。聽他們意思，爆炸的事沒有監控，沒查出來。這讓人對裏面的管理情況感到擔憂。」

對此，武漢警方通報指，已成立調查組調查事件，將根據調查結果，依法依規嚴肅處理。