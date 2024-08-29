中國網民規模近11億人 互聯網普及率達78%
撰文：朱加樟
出版：更新：
中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今天（29日）發布了第54次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，截至2024年6月，中國網民規模近11億人（10.9967億人），較2023年12月增長742萬人，互聯網普及率達78%。
《報告》指，截至6月，中國域名總數為3187萬個，其中國家頂級域名「.CN」數量為1956萬個，佔域名總數的61.4%，連續十年位居全球第一。
《報告》又顯示，上半年以舊換新消費、在線服務消費成為消費亮點。電商平台積極配合「以舊換新」政策，通過加大補貼、簡化流程、完善物流等方式助力政策落地，促進消費轉化和消費升級。數據顯示，最近半年參與「以舊換新」消費活動的網民中，68.8%的用戶選擇線上參與。其中手機數碼、洗衣機等傳統大家電「以舊換新」消費比例最高，分別佔相關消費用戶的28.8%和23.7%。
隨著在線服務場景的日益豐富，越來越多的用戶通過在線方式享受生活服務便利。截至6月，在網上購買過外賣、到店餐飲、電影及休閒娛樂等在線服務的用戶，分別佔網民的50.3%、20.7%和17.3%。
新質生產力・四 | 黃奇帆：得產業互聯網者得天下阿里、抖音「刀刃向內」 內地互聯網企業開啟新一輪反腐工作中國首張高軌衛星互聯網初步建成 覆蓋一帶一路共建國家沿線重點鴻蒙系統將向安卓說再見 內地互聯網公司齊發布鴻蒙系崗位招聘