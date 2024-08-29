中國網民規模近11億人　互聯網普及率達78%

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今天（29日）發布了第54次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，截至2024年6月，中國網民規模近11億人（10.9967億人），較2023年12月增長742萬人，互聯網普及率達78%。



《報告》指，截至6月，中國域名總數為3187萬個，其中國家頂級域名「.CN」數量為1956萬個，佔域名總數的61.4%，連續十年位居全球第一。

《報告》又顯示，上半年以舊換新消費、在線服務消費成為消費亮點。電商平台積極配合「以舊換新」政策，通過加大補貼、簡化流程、完善物流等方式助力政策落地，促進消費轉化和消費升級。數據顯示，最近半年參與「以舊換新」消費活動的網民中，68.8%的用戶選擇線上參與。其中手機數碼、洗衣機等傳統大家電「以舊換新」消費比例最高，分別佔相關消費用戶的28.8%和23.7%。

隨著在線服務場景的日益豐富，越來越多的用戶通過在線方式享受生活服務便利。截至6月，在網上購買過外賣、到店餐飲、電影及休閒娛樂等在線服務的用戶，分別佔網民的50.3%、20.7%和17.3%。