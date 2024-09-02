內地18間券商半年減員逾7千人　投顧、分析師職位逆勢崛起

今年以來，內地證券業的結構調整與減員趨勢逐漸浮現，引發市場關注。隨著上市券商半年報的披露，行業內人員流動的全貌逐漸清晰。根據內媒《第一財經》整理的Choice數據顯示，截至今年6月底，有可比數據的50家上市券商（或母公司）的員工總數約為31.74萬人，與去年底相比減少了6760人。值得注意的是，22家上市券商的員工數量發生變動，其中18家券商減員，僅有4家券商出現增員情況。



大型券商減員成主力

報道集中介紹，此次減員潮中，大型券商成為主要的減員推動者。以方正證券為例，其上半年員工總數減少了1381人，成為減員數量最多的券商。此外，中信證券減少了779人，國信證券減少756人，中信建投、廣發證券和興業證券的減員人數均超過500人，顯示出大型券商在整體市場環境壓力下進行了大規模的員工調整。

其他大型券商如國泰君安、海通證券和中金公司，員工數量也出現了顯著減少，分別減少了309人、240人和203人。這些變化顯示出，儘管這些大型券商在市場中佔據主導地位，但它們仍然面臨著業績壓力和業務結構調整的挑戰。

今年上半年員工總數出現變動的上市券商（資料來源：Choice，公司半年報；第一財經製表）

銀河證券與中小券商逆勢增員

在整體減員的趨勢下，銀河證券逆勢擴編，成為市場中少數幾家實現員工增長的券商。截至今年6月底，銀河證券的員工總數達到14349人，較去年底增加了319人。此外，南京證券、山西證券和太平洋證券也出現了小幅增員，中小券商在當前市場環境下選擇逆勢突圍。

經紀人銳減，投顧職位逆勢增長

從具體的業務條線來看，證券經紀人和一般證券業務從業人員是此次減員的重災區。截至今年第二季末，18家上市券商的一般證券業務從業人員數量約為21.48萬人，較去年年底減少了超過七千人。而證券經紀人方面，第二季末總數為32324人，較去年底減少了近五千人。經紀業務營銷和投資主辦人兩個職位也出現小幅減員，顯示出行業對這些傳統業務的需求正在減少。

然而，與此同時，投資顧問和分析師職位則出現了逆勢增長。截至今年第二季末，投資顧問從業人員數量達到7.8萬人，較去年年底增加了約千人。同樣，分析師的總數也達到4952人，較去年底增加了超過三百人，顯示出行業對專業性、分析性職位的需求在逐漸上升。此外，保薦代表人總數也在增長，截至第二季末達到8788人，較去年底小幅增加了156人。

證券行業職位人員數量變動情況。（資料來源：Wind，第一財經製表）

股權變動與戰略調整加劇人員流動

報道分析，券商員工數量的增減不僅與市場環境有關，還與公司股權變動和戰略調整密切相關。例如，方正證券在減員超過千人的同時，近年來經歷了股權結構的重大變動。三年前，中國信達收購了方正證券部分股權，而今年3月底，市場傳出方正證券將與平安證券合併的消息，進一步加劇了市場對其未來發展的關注。

此外，中國信達作為方正證券的第四大股東，於今年8月中旬公告將進行股份減持，計劃在9月至12月期間減持不超過8232.1萬股，佔公司總股本的1%。這些股權變動背後反映出，券商行業正在經歷深刻的結構性調整，對員工數量和業務布局產生了深遠影響。

市場與政策變化推動業務轉型

除了股權變動，報道指出，市場環境和政策調整也是推動券商員工數量變動的重要因素。自去年8月IPO階段性收緊以來，券商投行業務進入收縮期，這導致部分券商不得不對其投行條線的員工進行調整。例如，今年4月，有媒體報導中信證券對百餘名投行股權業務人員進行了調崗，以緩解IPO業務降速後的員工壓力。

與此同時，部分券商也在積極尋求轉型，將投行條線員工轉至經紀業務或財富管理線條，以適應市場需求的變化。這些變動反映出，隨著市場環境和政策的變化，券商行業正在不斷調整其業務布局，力求在競爭激烈的市場中保持競爭力。