深圳突現強對流天氣　樹木被吹倒　店舖雪櫃遭颳至十米外

今年第11號颱風「摩羯」預計將於周五（6日）在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸。深圳周二（3日）晚出現強對流天氣，有樹木被吹倒，亦有店舖的雪櫃被颳數十米外。



深圳出現強對流天氣。（影片截圖）

有店舖的雪櫃被吹至數十米外。（影片截圖）

有餐廳受大風影響一片狼藉。（影片截圖）

有餐廳受大風影響一片狼藉。（影片截圖）

9月3日晚，深圳出現雷雨大風等強對流天氣。網傳影片顯示，強風致樹木倒伏，橫在道路中央；亦有店舖的雪櫃被吹至數十米外，店員用力拉扯亦於事無補。

深圳氣象台當晚發布雷雨大風橙色預警，測得局地陣風速度超過20米/秒。

今年第11號颱風「摩羯」周三（4日）下午3時中心位於北緯18.7度、東經118.9度，中心附近最大風力9級（23米/秒），中心氣壓990百帕。

凳被吹翻。（影片截圖）

有樹木被吹倒。（影片截圖）

9月5日-7日，粵西和珠江三角洲南部沿海市縣有大雨到暴雨局部大暴雨。（影片截圖）

預計，「摩羯」將以每小時10-15公里左右的速度向西偏北方向移動，即將進入南海東部海面，爾後將向海南島以東海面靠近，強度逐漸增強，將於6日白天在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸，預計登陸時中心附近最大風力有14-15級，以後穿過海南島，7日淩晨移入北部灣海面。

受「摩羯」及其外圍環流影響，5日-7日，粵西和珠江三角洲南部沿海市縣有大雨到暴雨局部大暴雨；3日-6日，南海中北部海面、廣東省海面、瓊州海峽和北部灣海面自東向西風力逐漸加大到8-11級、陣風12-3級，其中「摩羯」中心經過的附近海面旋轉風12-14級、陣風15-16級。