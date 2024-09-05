「伏羲一號」風漁融合網箱平台汕尾投運　未來年產值可達5400萬元

9月4日，全球單體規模最大抗台型風漁融合網箱平台——中廣核「伏羲一號」正式在汕尾建成投運，並完成首批養殖魚苗投放，該項目可正面抗擊17級超強颱風，預計投產後年產值可達5400萬元，對於我國「海上風電+海洋牧場」產業融合發展具有重要示範意義。



據瞭解，「伏羲一號」於2023年8月開工建設，總投資2億元人民幣，位於汕尾中廣核後湖50萬千瓦海上風電場中心場區，距離汕尾海岸約11公里，由網箱主體結構和上建平台兩部分組成。



伏羲一號。（網絡圖片）

「伏羲一號」全部依靠綠色能源供能，配置應用了綠電供能保障、氣水聯合投餵、網衣自動清洗、環境監控預警、活魚保鮮駁運等五大海洋牧場智能化系統。網箱主體結構長70米，寬35米，水深約25.7米，養殖水體達到6.3萬立方米，投運後預計年產優質海水魚類約900噸，年產值達到5400萬元，可為當地創造就業崗位約200個。

投產3年後，隨著汕尾後湖風漁融合海洋牧場項目全面建成，汕尾市將形成「海上風電+深海養殖+生態增益+休閒旅遊」的風漁融合示範集群，陸上養殖基地和旅遊設施也將同步配套完善，屆時總養殖水體預計達到30萬立方米，年產量躍升至4500噸，年接待遊客量預計突破18萬人次，綜合年產值約4.5億元，為當地創造就業崗位約800個。

投產5年後，汕尾風漁融合現代化海洋牧場產業園區將形成完整的海洋經濟產業鏈，有力推動周邊相關配套產業發展，預計綜合年產值達到百億級，為當地創造就業崗位超萬個，成為廣東省乃至全國海洋經濟發展的新亮點。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

