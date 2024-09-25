「遇見肇慶—香港產業合作推介會」在港舉辦　逾120多位代表出席

9月24日，由肇慶市委、市政府主辦的「遇見肇慶—香港產業合作推介會」在香港圓滿舉辦，120多位香港企業、協會、職能部門代表共赴活動，共敘情誼、共商合作、共話發展。肇慶市委書記、市人大常委會主任張愛軍，香港中聯辦、香港貿易發展局、香港特區政府粵港澳大灣區發展辦有關代表出席活動。



肇慶市委常委吳定代表肇慶市委、市政府歡迎香港各界代表到來。

肇慶市委常委吳定代表肇慶市委、市政府歡迎香港各界代表到來。她表示，本次產業合作推介會是深入貫徹落實黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記對港澳工作的重要論述、對廣東工作重要講話重要指示精神的務實舉措，肇慶與香港地緣相近、文化相通，大批有影響力、競爭力的港資企業紛紛選擇肇慶落戶肇慶，肇慶已經成為企業非常看好的發展沃土和投資興業寶地。當前，肇慶正加快崛起為珠三角高質量發展新增長極、打造成粵港澳大灣區面向大西南的門戶樞紐，希望進一步深化肇港兩地合作交流，積極推動工農商旅等領域實現更多互利共贏，攜手共創肇港合作的美好未來，共同為中國式現代化建設作出新的更大貢獻!

香港廣東社團總會主席、恒裕集團董事局主席龔俊龍在致辭時表示，香港廣東社團總會一直以架設粵港交流合作橋樑、推進粵港文化交流和經貿合作為己任，下來將推動更多粵籍鄉賢、客商積極到肇慶考察投資，參與肇慶經濟社會事業建設，拓展更多合作商機，譜寫肇港高質量發展新篇章。

香港廣東社團總會主席、恒裕集團董事局主席龔俊龍。

「此次推介會，是強化肇港產業合作的一件大好事，更是推動肇慶深度參與大灣區建設、助力肇慶高質量發展的一件大實事」。香港肇慶社團總會會長、香江集團董事長翟美卿表示，肇慶是粵港澳大灣區最大的發展腹地，有著無限的商機和發展潛力，下來她將致力團結凝聚肇籍同鄉社團和廣大旅港鄉親，全力以赴助力兩地經濟社會高質量發展。

香港肇慶社團總會會長、香江集團董事長翟美卿。

平謙國際科學產業園控股有限公司總經理阮珊珊說，平謙產業園自落戶肇慶發展以來，當地給出了極大的支持力度，展現了「肇慶服務、肇慶速度」。接下來產業園將全力發揮築巢引鳳的功能作用，推動更多優質企業、優質項目牽手肇慶、紮根肇慶，為肇慶加快建設產業強市蓄勢賦能。

平謙國際科學產業園控股有限公司總經理阮珊珊。

大會還進行了肇慶市投資環境專題推介，市投資促進中心負責人圍繞歷史人文、區位交通、生態環境、土地空間、產業基礎、營商環境等方面，多維度推介肇慶投資機遇與發展前景。推介介紹，肇慶是一座底蘊深厚的歷史名城、山清水秀的生態之城、機遇疊加的「吉慶之城」、潛力無限的「製造新城」，也是一片得天獨厚的富饒沃土、投資興業的價值高地、成就夢想的熱土寶地，誠邀廣大港商朋友到肇慶旅遊觀光、投資興業，感受這座城市的獨特魅力和投資潛力，探索合作機遇，洽談合作項目，攜手共贏發展。

本次推介會以「遇見肇慶 共創未來」為主題，積極把握新歷史機遇週期，結合深入實施「五外聯動」推進高水平對外開放，讓港企港商遇見並瞭解加快發展的肇慶，進一步深化肇慶與香港交流協作，共同創造高質量發展美好未來。與會企業家紛紛表示，香港和肇慶同屬粵港澳大灣區，地緣相近、血脈相連、文化相通，合作空間廣闊、前景光明，下來將加強與肇慶的溝通聯繫，多到肇慶參觀考察、洽談合作，支持肇慶把更多港企「引進來」，同時助力肇企大膽「走出去」，在雙向合作中實現互利共贏發展。

肇慶作為粵港澳大灣區的一員，同時也是粵語重要發祥地之一，與香港同飲一江水，嶺南文化一脈相承，經貿合作日益密切。肇慶現有港資企業1492家，投資總額共86.9億美元，佔肇慶吸引外資比重超七成。今年以來，港資企業持續增強對肇慶投資，全市新增港資企業60家，佔全市新增外資企業總數的72%；港資企業合同外資金額18.7億元，佔全市合同外資金額總數的85%。當前，肇慶正立足「港澳所需、肇慶所能」，謀劃建設粵港澳（肇慶）特色合作區，有針對性引導港資、澳資優質企業落地投資，建成運營9個港澳青年創新創業基地，累計入駐企業項目411個，其中港澳項目111個，為大灣區優秀企業和青年才俊來肇就業創業搭建廣闊平台，肇慶已成為創新創業、成就夢想的熱土寶地。