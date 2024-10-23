《金融何為》新書發布會舉行　探討大灣區建設金融中心羣獨特優勢

《金融何為——從大城市羣、金融中心羣到世界級科創樞紐》（以下簡稱為《金融何為》）新書發布會暨金融支持經濟高質量發展研討會，10月23日在尖沙咀商務印書館舉行。

《金融何為》一書以城市羣和金融中心的崛起和發展作為引導，比較全球國際金融中心所發揮的作用與發展興衰，並提出以金融助力粵港澳大灣區成為世界級科創樞紐的藍圖。

在研討會上，與會嘉賓認為，香港作為國際金融中心的地位和優勢，其全球領先的金融服務能力、國際資源配置能力，以及金融監管能力，都能夠推動粵港澳大灣區朝向世界級科創樞紐邁進。



《金融何為》一書對於理解當代金融變革與金融助力粵港澳大灣區高水準對外開放具有重要參考意義，也為讀者揭示金融如何支持粵港澳大灣區培育和發展新質生產力提供寶貴的知識和見解。

《金融何為》一書對於理解當代金融變革與金融助力粵港澳大灣區高水準對外開放具有重要參考意義。（主辦方供圖）

本書作者香港中文大學（深圳）高等金融研究院肖耿教授、本力研究員分別介紹該書的研究意義、主要思路、基本邏輯和政策建議。

肖耿教授指出，本書旨在從金融如何「服務實體經濟」和「發展新質生產力」出發，在總結城市化、工業化發展歷程的基礎上，分析粵港澳大灣區的金融發展，尤其是金融中心建設的現狀、特點、問題、前景，探討粵港澳大灣區建設國際化、分佈式的「金融中心羣」的獨特優勢。並針對雙體系、雙循環和「金融強國」的戰略格局，提出以「雙總部」的發展模式助力粵港澳大灣區建設加速進入創新驅動的提速換擋、縱深推進新階段。

香港中文大學（深圳）高等金融研究院肖耿教授。（主辦方供圖）

本力研究員強調，《金融何為》一書以城市羣和金融中心的崛起和發展作為引導，比較世界上各國際金融中心所發揮的作用與發展興衰，繼而提出以金融之力助推粵港澳大灣區成為世界級科創樞紐的藍圖，並給予了粵港澳大灣區「大城市羣——金融中心羣——世界級科創樞紐」的發展路徑。

在研討會上，與會嘉賓就《金融何為》以及金融支持經濟高質量發展展開學術討論，他們對9月24日以來金融支持高質量發展的一攬子增量措施予以高度評價，認為根據國際經驗和中國目前的發展態勢，隨著金融的健康發展及對經濟高質量發展的積極促進，香港作為國際金融中心的地位和優勢，將會繼續發揮至關重要的作用，其全球領先的金融服務能力、國際資源配置能力，以及金融監管能力，都能夠推動粵港澳大灣區朝向世界級科創樞紐邁進。

與會嘉賓就《金融何為》以及金融支持經濟高質量發展展開學術討論。（主辦方供圖）

活動上也探討大灣區在金融強國和創新戰略方面的發展路徑，助力大灣區金融高水準對外開放和經濟高質量發展，為香港繁榮穩定與推動大灣區發展積極貢獻智慧與力量；也有益於更好地理解和研究中國當代的城市化與金融深化，以及影響經濟政策變化的思想變革。