上海教授赴港遭「邊控」　兩年前星媒敏感投書疑成出境禁令導因

上海財經大學法學院副教授梁興國本月2日在上海虹橋機場準備前往香港時，驚覺已被禁止出境，成為俗稱「邊控」的限制措施對象。有評論指，此事可能與他於2022年在新加坡媒體《聯合早報》發表的一篇文章有關，該文雖未直接點名中國領導人，但提及領導人長期執政可能影響共和國的根基。



自由亞洲電台和《聯合報》引述時事評論員蔡慎坤近日在X平台上發文報道，指梁興國在《聯合早報》的文章《任期制：共和國重要的制度基礎》發表後引發校方關切，認為文中暗示的內容具有敏感性，隨後校方與他進行三次談話，確認並無他人授意後才予以警告告終。梁興國亦主動向《聯合早報》請求撤稿，並承諾不再向境外媒體投稿，但未料今次遭遇出境限制。

報道指出，近年來多名學者、律師與異議人士多有面臨類似「邊控」處境。律師陳建剛指出，知識分子和律師具備強表達能力，易被視為「潛在威脅」，因此時有對其實施出境限制。自由亞洲電台報道指出，近年來，內地機場加強出入境口岸管理，重點限制維權律師、異議學者與NGO人員出境，但實際受控者名單不公開，很多人僅在出行時方才知悉自己被邊控。

梁興國本人隨後在微信發表聲明中寫道：「他們拒絕給我們任何書面材料以證明我們被禁止出境。我們抗爭了，但在強大的權力面前，我們二位講理講法的老師一點辦法都沒有。」