中國艦載「電戰咆哮鯊」殲-15D將服役　有望打破美軍EA-18G壟斷

中國新型艦載電子戰機殲-15D「咆哮鯊」即將服役，有望打破美國EA-18G「咆哮者」在電子戰攻擊領域的壟斷。近日內地網絡上流傳出殲-15D新塗裝照片，顯示該機的外觀從原先的黃綠色轉為淺綠色。軍媒《人民海軍》曾展示過山東艦甲板上全尺寸殲-15D模型，顯示其即將投入現役的可能性。



殲-15D「咆哮鯊」照片再次於網絡上流傳。（網上照片）

內地軍聞頻道「星火智庫」報道，近日發文殲-15D是解放軍首款專用艦載電子戰機，基於雙座重型戰鬥機殲-15S進行改裝。該機與美國EA-18G「咆哮者」在功能上相似，專門執行電子偵察、干擾和防空壓制任務。與標準的殲-15不同，殲-15D進行了多處改進，包含加長機鼻、增高垂尾尖部、取消紅外搜索與跟蹤系統（IRST）和30毫米機炮，以容納更多先進的電子裝備。其翼尖掛點被電子支援吊艙取代，翼下和進氣道下則可掛載各種電子干擾裝置與長程反輻射導彈。

儘管近期網絡傳出的是過去的圖片，但官方多次釋出殲-15D的最新動態。3月，《央視》報道中國海軍航空兵某部時，曾拍到一架「海軍灰」塗裝的殲-15D；10月，該機出現在遼寧艦飛行甲板尾部，顯示該機即將進入戰備狀態。