中國核動力航艦曝光？美媒揭最新衛星圖像示「龍威計劃」進展

《美聯社》11日報道，根據最新衛星影像與相關文件顯示，中國正著手研發核動力技術，為首艘核動力航空母艦建造鋪路。此舉或將大幅提升中國海軍實力，使其成為全球海上力量的重要挑戰者，尤其是在亞太區域的影響力顯著擴大。



四川「龍威計劃」引關注

報道指出，美國米德爾伯里國際研究學院的研究團隊發現，中國正在四川樂山市近郊的「龍威計劃」基地建造新型反應爐，這項反應爐原型將專供大型水面艦艇使用。該計劃由中國核動力研究所負責，隸屬中國核工業集團公司，被視為中國研發核動力航艦的重要進展。

這張衛星影像由Planet Labs提供，顯示出中國核動力研究所的「1號基地」（又稱「909基地」），位於四川省樂山市木城鎮。該影像拍攝於2023年7月5日，展示了當地核動力相關設施的建設情形。（Planet Labs）

研究人員利用衛星影像、環評報告與政府採購文件，確認四川木城鎮「909基地」正建設一座壓水反應爐原型，適合大型艦艇使用。米德爾伯里學院教授劉易斯（Jeffrey Lewis）表示，該基地現有多座反應爐，包含新建及退役設施，顯示中國正加速推進核動力技術的軍事應用。

新型核動力航艦將挑戰美國海軍

專家推測，「龍威計劃」或將為中國的第4艘航艦提供技術支持，外界認為其可能是中國首艘核動力航艦Type 004。儘管官方未正式宣布計劃，但中國海軍政治委員袁華智曾暗示，新的航艦項目即將公開，這表明中國或同時建造兩艘新型航艦，其中包括一艘與福建艦相同的Type 003和一艘核動力航艦。

中國國產航母艦島巨大，因動力所致。不過，後續中國將發展核動力航母，艦島也將會大幅縮小。（鼎盛軍事）

卡內基國際和平基金會核政策高級研究員趙通指出，核動力航艦將使中國在海軍實力上與美國抗衡，並象徵國力提升。然而，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的福納樂（Matthew Funaiole）專家則認為，中國下一艘航艦更可能是福建艦的改良版本，而非核動力艦。

習近平強調建設「一流」海軍

《美聯社》指出，習近平早已下令發展「一流」海軍，以支撐中國的「強軍夢」。若中國成功部署核動力航艦，將顯著提升其遠海作戰能力，尤其是在南海及台灣海峽等敏感地區，對美國在亞太的軍事影響力形成壓力。趙通分析稱，核動力航艦將使中國在西太平洋展開更深入行動，削弱美國在區域內的影響力。