CCTV直擊｜青海便利店老闆遭醫生毆10秒至死　家屬：不知被打原因

綜合內媒報道，11月6日凌晨，青海一家便利店老闆在店內被人毆打10秒後死亡，死者親屬稱打人者是一名醫生，目前正等待屍檢報告。打人者已被刑拘，警方已立案調查。



青海便利店老闆遭醫生毆10秒至死。（影片截圖）

據內媒報道，11月6日凌晨兩點左右，青海果洛州久治縣發生一起命案，一位便利店老闆被突然闖進店內的男子毆打，死者倒地後，打人者還在現場徘徊了幾十秒。

死者親屬表示，死者彭某及其妻子都是湖南人，在當地開便利店多年，還有兩個孩子。打人男子是當地某醫院的一名醫生，而親屬至今不知道男子為何被打。

青海便利店老闆遭醫生毆10秒至死。（影片截圖）

當地政府一名工作人員表示，兩家人是住在馬路對面的鄰居，「他們兩家因為燈光的事情有點糾紛，後來起了矛盾，動手打了架，人也死了，派出所也介入了。」

當地警方則表示，打人者已被刑拘，警方已立案調查，目前正對死者進行屍檢，案件正在進一步偵辦中。