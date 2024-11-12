前國防部長梁光烈逝世　享年84歲

據新華社消息，中央軍委前委員、前國務委員兼國防部部長梁光烈，因病於周二（12日）凌晨2時43分在北京逝世，享年84歲。



新華社報道形容梁光烈為，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，我國國防建設和軍隊軍事工作的傑出領導人」。



梁光烈1958年1月入伍，1959年11月加入中國共產黨。2002年5月被授予上將軍銜。曾任第十七屆中央軍事委員會委員，中華人民共和國中央軍事委員會委員、國務委員兼國防部部長、國務院黨組成員。



中央軍委前委員、前國務委員兼國防部部長梁光烈，因病於周二（12日）凌晨2時43分在北京逝世，享年84歲。

中央軍委前委員、前國務委員兼國防部部長梁光烈，因病於周二（12日）凌晨2時43分在北京逝世，享年84歲。

中央軍委前委員、前國務委員兼國防部部長梁光烈，因病於周二（12日）凌晨2時43分在北京逝世，享年84歲。

梁光烈簡歷

梁光烈，男，漢族，1940年12月生，四川三台人，1959年11月加入中國共產黨，1958年1月入伍，河南大學黨政幹部班畢業，在職大專學歷。

1958—1960年 陸軍第一軍一師二團工兵連戰士、班長

1960—1961年 陸軍第一軍一師二團工兵連副排長

1961—1962年 陸軍第一軍一師二團工兵連排長

1962—1963年 陸軍第一軍一師二團特務連司務長

1963—1966年 陸軍第一軍一師二團司令部作訓股參謀（其間:1963—1964年解放軍信陽步兵學校學習）

1966—1966年 陸軍第一軍一師司令部工兵科參謀

1966—1970年 陸軍第一軍一師司令部作訓科參謀

1970—1971年 武漢軍區司令部作戰部參謀

1971—1974年 武漢軍區司令部作戰部作戰一科副科長

1974—1979年 武漢軍區司令部作戰部副部長（其間:1975—1976年軍政大學軍事系學習）

1979—1981年 陸軍第二十軍五十八師副師長

1981—1983年 陸軍第二十軍五十八師師長（其間:1982—1983年解放軍軍事學院速成班學習）

1983—1985年 陸軍第二十軍副軍長

1985—1990年 陸軍第二十集團軍軍長（其間:1987年8月—12月國防大學進修系學習）（1984—1986年河南大學黨政幹部班學習）

1990—1993年 陸軍第五十四集團軍軍長

1993—1995年 北京軍區參謀長

1995—1997年 北京軍區副司令員

1997—1999年 瀋陽軍區司令員

1999—2002年 南京軍區司令員

2002—2003年 中央軍事委員會委員，解放軍總參謀長、總參謀部黨委書記

2003—2007年 中央軍事委員會委員，中華人民共和國中央軍事委員會委員，解放軍總參謀長、總參謀部黨委書記

2007—2008年 中央軍事委員會委員，中華人民共和國中央軍事委員會委員

2008—2013年 中央軍事委員會委員（至2012年11月），中華人民共和國中央軍事委員會委員，國務委員兼國防部部長、國務院黨組成員

中共第十三屆、十四屆中央候補委員，十五屆、十六屆、十七屆中央委員，十六屆一中全會任中央軍事委員會委員。第十屆全國人大第一次會議任命為中華人民共和國中央軍事委員會委員。十七屆一中全會任中央軍事委員會委員。第十一屆全國人大第一次會議任命為中華人民共和國中央軍事委員會委員。