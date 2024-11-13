珠海車撞人｜內地學者批警方疏忽　經濟不景氣造成社會戾氣上升

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廣東珠海航展開幕前夕，珠海體育中心星期一（11月11日）發生越野車衝撞事件，造成35人死亡、43人重傷。這是中國今年以來發生的群體傷亡事件中，死亡人數最多的一宗。



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肇事車輛為黑色越野車。

珠海市警方在案發當晚通報事件時，並未公佈傷亡人數，僅稱「一輛小汽車」在「撞倒多名行人後駕車逃逸」。與事件相關的影片在社交媒體流傳後，也立即被刪除。

在案發後超過24小時的第二份通報，警方才公佈有35人死，43人受傷但無生命危險。通報稱62歲的樊姓司機開著「小型越野車」，闖閘進入市體育中心內，衝撞正在鍛煉的市民，之後在駕車逃跑時被警方控制，並在車上自殘頸部後重傷昏迷。

通報說，初步查明，事件是由嫌犯對離婚後財產分割結果不滿而引發。

事發現場是在今年8月剛啟用的珠海全民健身中心綜合項目旁的戶外廣場。一名在該中心二樓火鍋店工作的服務員張浩（化名）告訴《聯合早報》，案發後他從二樓窗戶看到現場有許多警車和救護車，場面十分混亂。

網傳影片顯示，一輛越野車在人來人往的體育中心廣場外快速駕駛，有數名公眾被撞後躺在地上動也不動，地面留有不少血跡。

張浩說：「體育中心和旁邊的廣場已經完全封起來了，直到星期二還有很多警察在附近守著。」

中國國家主席習近平星期二對案件作出指示，要求全力救治傷員，依法嚴懲兇手；同時也要求地方和有關部門「深刻汲取教訓」，加強風險源頭防控，嚴防發生極端案件。

中共廣東省委書記黃坤明同一天主持會議，指案件造成重大人員傷亡和惡劣社會影響，「令人十分震驚、十分痛心」，後續將推進社會矛盾問題專項治理。

珠海體育中心附近道路有車輛亂撞途人。（網絡圖片）

珠海體育中心附近道路有車輛亂撞途人。（網絡圖片）

廣東省和珠海市迅速調派數百名救援人員對事件現場傷員開展緊急救治。（網上圖片）

數名公眾受訪時表示，對越野車是如何進入體育場廣場區感到不解。

負責設計全民健身中心的AKDA建築師許承春受訪時說，這個廣場面積約有兩個足球場大，是許多居民晚餐後散步、聚集跳廣場舞、打太極和小孩遊玩的場所，人流量非常大。

他說：「廣場是不允許車輛駛入的，周圍設置了石墩和圍欄。嫌犯可能是從體育中心的另一側一路開進了廣場區域。」

在附近小吃店工作的王女士則說：「我們送外賣連自行車都不能進去送，越野車不知道是怎麼闖進去的。」

廣東省和珠海市迅速調派數百名救援人員對事件現場傷員開展緊急救治。（網上圖片）

全市5家醫院300多名醫護人員全力投入搶救工作。（網上圖片）

珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受《聯合早報》採訪時說，撞人者「顯然是向社會發洩不滿」，是社會治理過程中未及時化解矛盾風險而釀成悲劇的典型案例。

唐任伍說，越野車得以闖閘進入體育中心內，並造成大量人員傷亡，也與場館的設計、安保的疏漏，以及民眾缺乏自我防禦意識有關。「事件的發生也向中國社會提了一個醒，一定要加強防範。」

案件發生在珠江舉行第15屆中國國際航展前夕。唐任伍認為，警方的精力和注意力可能集中到了航展，也應承擔相應的疏忽責任。

今年以來，中國發生多宗暴力傷人事件。9月山東泰安一中學附近發生校車衝撞學生事件，造成11人死亡，24人受傷；同月上海松江一家沃爾瑪超市發生持刀砍人案，致三死15傷；北京海澱一小學門口上月也發生一宗持刀傷人案，致五人受傷。

唐任伍指出，經濟不景氣，一定程度上造成社會戾氣上升，官方如何化解戾氣、減少惡性事件發生至關重要。