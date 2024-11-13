珠海車撞人｜內地學者批警方疏忽 經濟不景氣造成社會戾氣上升
本文獲《聯合早報》授權轉載。
廣東珠海航展開幕前夕，珠海體育中心星期一（11月11日）發生越野車衝撞事件，造成35人死亡、43人重傷。這是中國今年以來發生的群體傷亡事件中，死亡人數最多的一宗。
珠海市警方在案發當晚通報事件時，並未公佈傷亡人數，僅稱「一輛小汽車」在「撞倒多名行人後駕車逃逸」。與事件相關的影片在社交媒體流傳後，也立即被刪除。
在案發後超過24小時的第二份通報，警方才公佈有35人死，43人受傷但無生命危險。通報稱62歲的樊姓司機開著「小型越野車」，闖閘進入市體育中心內，衝撞正在鍛煉的市民，之後在駕車逃跑時被警方控制，並在車上自殘頸部後重傷昏迷。
通報說，初步查明，事件是由嫌犯對離婚後財產分割結果不滿而引發。
事發現場是在今年8月剛啟用的珠海全民健身中心綜合項目旁的戶外廣場。一名在該中心二樓火鍋店工作的服務員張浩（化名）告訴《聯合早報》，案發後他從二樓窗戶看到現場有許多警車和救護車，場面十分混亂。
網傳影片顯示，一輛越野車在人來人往的體育中心廣場外快速駕駛，有數名公眾被撞後躺在地上動也不動，地面留有不少血跡。
張浩說：「體育中心和旁邊的廣場已經完全封起來了，直到星期二還有很多警察在附近守著。」
中國國家主席習近平星期二對案件作出指示，要求全力救治傷員，依法嚴懲兇手；同時也要求地方和有關部門「深刻汲取教訓」，加強風險源頭防控，嚴防發生極端案件。
中共廣東省委書記黃坤明同一天主持會議，指案件造成重大人員傷亡和惡劣社會影響，「令人十分震驚、十分痛心」，後續將推進社會矛盾問題專項治理。
數名公眾受訪時表示，對越野車是如何進入體育場廣場區感到不解。
負責設計全民健身中心的AKDA建築師許承春受訪時說，這個廣場面積約有兩個足球場大，是許多居民晚餐後散步、聚集跳廣場舞、打太極和小孩遊玩的場所，人流量非常大。
他說：「廣場是不允許車輛駛入的，周圍設置了石墩和圍欄。嫌犯可能是從體育中心的另一側一路開進了廣場區域。」
在附近小吃店工作的王女士則說：「我們送外賣連自行車都不能進去送，越野車不知道是怎麼闖進去的。」
北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受《聯合早報》採訪時說，撞人者「顯然是向社會發洩不滿」，是社會治理過程中未及時化解矛盾風險而釀成悲劇的典型案例。
唐任伍說，越野車得以闖閘進入體育中心內，並造成大量人員傷亡，也與場館的設計、安保的疏漏，以及民眾缺乏自我防禦意識有關。「事件的發生也向中國社會提了一個醒，一定要加強防範。」
案件發生在珠江舉行第15屆中國國際航展前夕。唐任伍認為，警方的精力和注意力可能集中到了航展，也應承擔相應的疏忽責任。
今年以來，中國發生多宗暴力傷人事件。9月山東泰安一中學附近發生校車衝撞學生事件，造成11人死亡，24人受傷；同月上海松江一家沃爾瑪超市發生持刀砍人案，致三死15傷；北京海澱一小學門口上月也發生一宗持刀傷人案，致五人受傷。
唐任伍指出，經濟不景氣，一定程度上造成社會戾氣上升，官方如何化解戾氣、減少惡性事件發生至關重要。