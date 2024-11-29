網易深圳全部裁員「一個不留」？公司否認：常規調整　同事已內轉

內地網絡傳出網易深圳全部裁員，「一個不留」的消息，主要涉及遊戲業務部門。周五（29日），接近網易相關人士向內媒透露，全部裁員是假的消息，實際是針對一款單產品的常規調整，很多同事都已經內轉到其他產品了。



一則關於網易深圳遊戲部門全部裁員的消息在網上流傳，一位疑似網易員工的網友發文感慨，「不是第一個來的人，卻成了最後一個離開的人」。從其配發的多張圖片可見，辦公室一片狼藉，全部清空。

關於網易深圳遊戲部門全部裁員的消息在網上流傳。（網上圖片）

網民熱議。（網上圖片）

事件引起廣泛關注，而接近網易相關人士對內媒表示，這已是幾個月之前的調整，且是針對一款單產品的常規調整，很多同事都已經內轉到其他產品了，「全部裁員什麽的肯定是假的」。也有網易遊戲前員工提到，「網易深圳本來就沒有什麽東西，前年就不招人了」。

11月14日，網易發布2024年第三季度財報顯示，公司第三季總營收262億元（人民幣．下同），同比下滑3.9%；歸屬於網易公司股東的淨利潤為65億元，上年同期為78億元，同比下滑17%。不按美國通用會計準則，歸屬於網易公司股東的淨利潤為75億元，上年同期為86億元，同比下滑13%。

就業務而言，核心業務遊戲和相關增值服務淨營收為209億元，同比下降4.2%，環比增長4%。其中，來自網絡遊戲運營的淨營收約佔該部分淨營收的96.8%，來自手遊的淨營收約佔網絡遊戲運營凈營收的70.8%。

針對網易業績下滑，海豚投研認為，主因是缺新品以及老遊戲因監管、自然衰減的拖累等，加上網易去年同期基數非常高，市場對第三季的壓力也有一定預期。