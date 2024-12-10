習近平：深入做好邊疆治理各項工作　推動邊疆地區高質量發展

中共中央政治局周一（12月9日）下午，就中國歷史上的邊疆治理進行第十八次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，推進邊疆治理體系和治理能力現代化，是中國式現代化的應有之義。要認真貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實黨中央關於邊疆治理各項決策部署，深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展。



習近平指出，黨的十八大以來，黨中央着眼治國理政戰略全局，提出「治國必治邊」、「興邊富民、穩邊固邊」等一系列重要論斷、重大舉措，堅持和完善區域協調發展戰略、區域重大戰略，加快邊疆地區高質量發展，推動邊疆地區同全國一道打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會、邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，邊疆治理取得歷史性成就、發生歷史性變革。

習近平強調，要堅持把黨的全面領導落實到邊疆治理各方面全過程。要加強戰略規劃和統籌協調，把邊疆治理有機融入各方面事業發展。有關部門要各負其責、勇於擔當，密切配合、形成合力。邊疆地區各級黨組織要一以貫之同黨中央精神對標對表，並落實到各項規劃、法規、政策、項目的具體謀劃和實施中。

習近平指出，推進中國式現代化，邊疆地區一個都不能少。要把邊疆地區發展納入中國式現代化戰略全局，納入區域協調發展戰略、區域重大戰略，完整準確全面貫徹新發展理念，支持邊疆地區依託自身條件稟賦，在融入新發展格局、融入全國統一大市場中實現自身高質量發展。堅持以改革開放增動力、添活力，發揮邊疆地區沿海、沿邊等優勢，打造形態多樣的開放高地，形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。堅持城鄉融合發展，穩步推進以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，推進鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效防止規模化返貧致貧。堅持在發展中保障和改善民生，不斷改善邊疆地區生產生活條件，加快補齊基礎設施和基本公共服務短板。

習近平強調，要堅持把推進中華民族共同體建設作為邊疆民族地區工作的主線。廣泛踐行社會主義核心價值觀，引導邊疆地區各族群眾不斷增強對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，構築中華民族共有精神家園。堅持和完善民族區域自治制度，保障各族群眾合法權益。全面推廣普及國家通用語言文字，全面推行使用國家統編教材。持續深化民族團結進步創建工作，積極構建互嵌式社會結構和社區環境，促進各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起。

習近平指出，要堅持把維護國家安全和社會穩定作為邊疆治理的底線要求。完善共建共治共享的社會治理制度，不斷夯實基層基礎，提升邊疆地區社會治理效能。加強基礎設施建設，強化科技賦能，提高衛國戍邊整體能力。

習近平強調，推進邊疆治理，需要強化理論支撐。要加強邊疆史和邊疆治理相關的多學科研究，加快建構中國自主的邊疆學知識體系。深化邊疆治理重大理論和現實問題研究，推出更多具有影響力、說服力的研究成果。運用好邊疆研究成果，講好新時代中國邊疆治理故事。打造一支政治立場堅定、理論修養和綜合素質過硬的邊疆治理研究隊伍。