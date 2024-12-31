黃河流域海拔最高！　青海瑪爾擋水電站全部並網發電

周二（12月31日），國家能源集團旗下青海瑪爾擋水電站全部機組並網發電。這是黃河流域海拔最高的水電站，也是黃河上游青海段首個千萬千瓦級「水風光蓄」全清潔能源一體化基地的核心工程。



國家能源集團旗下青海瑪爾擋水電站全部機組並網發電。（央視新聞）

瑪爾擋水電站位於青海省海南藏族自治州同德縣與果洛州瑪沁縣交界處的黃河幹流上，所處地區平均海拔3300米，安裝四台單機容量為55萬千瓦和一台單機容量為12萬千瓦的水輪發電機組，總裝機容量232萬千瓦，是黃河流域海拔最高的水電站，也是國家「西電東送」和「青電入豫」的骨幹電源點。

國家能源集團青海公司瑪爾擋水電站總經理陳玉林說，以瑪爾擋水電站為依託，國家能源集團發揮周邊新能源資源優勢，集水能、風能、光能於一體，全力打造瑪爾擋「水風光蓄」全清潔能源一體化基地。基地建成對青海省清潔能源發展及國家綠色低碳戰略意義重大。

瑪爾擋水電站地處青藏高原，所在地含氧量只有平原地區的60%，是典型的高寒高海拔地區，條件艱苦，施工難度大。為確保按期投產發電，電站24小時不間斷施工，5000多名建設者夜以繼日全力推進工程建設。

國家能源集團旗下青海瑪爾擋水電站全部機組並網發電。（央視新聞）

瑪爾擋水電站在國內首次採用大型水輪機組長時調相與動態調控關鍵技術，可根據電網需求靈活調整機組運行狀態，既能在發電時全容量輸出功率，又能在需要時快速轉變為調相機，為電網提供穩定的無功功率支撐。

同時，瑪爾擋水電站在國內水電行業首次應用融合人工智能、工業大數據分析等技術，可實現設備及工藝系統故障自動診斷及預警，使發電更安全、高效、靈活。