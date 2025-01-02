2025首個工作日解放軍全軍開訓　陸軍旅長：體現我們軍人的殺氣

1月2日，2025年第一個工作日。根據中國解放軍新軍事訓練和考核大綱規定，每年的第一個工作日，為全軍開訓日。即從今日起，全軍2025年度軍事訓練正式開啟。



內地各官媒報道了解放軍地空導彈兵、航空兵、陸軍等部隊的訓練畫面，「現場戰車轟鳴、戰鷹翺翔、戰艦起航，官兵們瞄準實戰強敵，苦練打贏勝戰本領。」

報道中，邱少雲生前所在的陸軍第76集團軍某旅，駐地位於海拔2800多米的青藏高原上，零下14℃的苦寒天氣下，官兵在2000畝的訓練場同時展開輕武器實彈射擊、300人刺殺操等，並在室內訓練館進行攀登、高原促習服訓練等模擬高原環境訓練。

300人刺殺訓練中，殺聲吶喊聲震天。陸軍第76集團軍某旅科長李文年介紹，刺殺訓練能喚醒官兵當兵打仗意識，培養軍人的血性。「殺，就是要體現我們軍人的殺氣。」

空軍航空兵某旅組織新年首飛訓練，他們將空中戰術比武融入訓練，組織飛行員緊貼實戰開展空戰對抗、近距支援、對地突擊等多課目訓練，在逼真的戰場環境中，全面錘煉飛行員戰鬥技術，進攻、佯動、策應，各種攻防手段輪番上演。

北部戰區空軍地空導彈兵某旅組織戰備拉動演練，裝備展開、目標搜捕、跟蹤、攔截等實戰化課目依次進行，錘煉官兵快速作戰能力。

+ 2

國家級反恐拳頭部隊武警「獵鷹突擊隊」，亦展開「反劫機戰術演練」「『人、犬、機』協同追剿訓練」「無人機偵查」「火車反劫持」「戰場救護」「手槍精度射擊」「匕首格鬥術」等共13項內容，出動官兵630余人、裝備40余台套。