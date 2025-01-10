財政部：全國財政運行可實現收支平衡　今年財政政策方向非常積極

今日（10日）下午3時，國務院新聞辦公室舉行「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會，財政部副部長廖岷介紹財政高質量發展成效，並指出2025年財政政策方向清晰明確。



廖岷表示，2024年財政運行總體平穩，預算執行情況較好。總的看，全年可以實現收支平衡。2024年財政運行可以用三句話來概括：一是趨勢總體轉好；二是收支平衡的目標可以實現；三是重點保障有力，財政支出結構更加優化。

對於2025年，廖岷介紹，財政部門將按照中央經濟工作會議的部署，實施更加積極的財政政策，持續用力，更加給力，打好政策的組合拳。更加積極的財政政策未來可期，主要體現在力度、效率、時機三個方面。在力度上，要用好用足政策空間，加強逆周期調節，提高財政赤字率，加大支出強度，進一步增加對地方轉移支付、增強地方的財力、兜牢三保底線，安排更大規模的政府債券，包括超長期特別國債、地方政府專項債券等，總之財政政策將切實加大力度，為穩經濟保駕護航。

廖岷指，2025年財政政策的方向是清晰明確的，充分考慮了加大逆周期調節的需要，是非常積極的。

另外，財政部綜合司司長林澤昌介紹，研究擴大專項債的使用範圍，允許用於房地產相關的兩個領域，這都是增加有效需求的政策。在2025年新增發行專項債額度內，地方可根據需要，統籌安排用於土地儲備和收購存量商品房用作保障性住房，這兩個方面的專項債項目。政策的效果將在2025年逐步釋放。