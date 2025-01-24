美的董事長促簡化工作方式　「禁止下班後開會，杜絕表演式工作」

近日，美的集團董事長兼總裁方洪波在內部簽發《關於簡化工作方式的要求》的文件。當中顯示，美的要求全員簡化工作方式，「任何不以用戶為中心、不以業務為中心、不以一線為中心，不產生價值，不增加收入的工作都屬於表演式工作，需要全員果斷簡化，把節約的時間去做對用戶有價值的事。」



美的集團董事長兼總裁方洪波。（網上圖片）

文件具體要求包括，美的內部溝通嚴禁PPT；嚴禁讓他人代寫材料；嚴禁下班時間開會、形式主義加班；減少微信群，嚴禁各類喊口號，嚴禁微信群內舉拳頭等形式主義；減少手工報表和作業；美的內部嚴禁送禮，嚴禁部門內、體系內除規定團建外的吃吃喝喝。

同時，文件中提出上述要求對美的集團中國境內有效，接受全員監督。如有違反，可以直通董事長反饋處理。

據「南方+」報道，美的內部人員確認，該文件於周二（1月21日）發布，「能不能真正落實還有待觀察吧，但發文說少發報表，這幾天是真的沒讓發了。」

美的集團的業績在2024年逆勢實現雙位數增長。（網上圖片）

方洪波有意改變組織管理方式、提升員工工作效率早有跡象。《21世紀經濟報道》此前報道稱，今年1月10日，方洪波在美的集團2025年度經營管理年會上就表示，2025年美的的經營思路是「以簡化促增長，以自我顛覆直面挑戰」。他認為，必須清晰地認識到傳統思維和方法已經失效，絕不能走老路，不能重複犯常識性錯誤，比如組織臃腫、效率低下，非核心業務肆意生長、SKU繁多。

報道稱，「簡單」與「簡化」是方洪波此次演講的兩個高頻詞，「尤其在面對環境和企業的複雜變化時，關鍵是要簡化大腦，我們簡單，世界就簡單，我們複雜，世界也會像迷宮一樣複雜。」

儘管美的集團的業績在2024年逆勢實現雙位數增長，再創歷史紀錄，但業務的發展邏輯似乎迎來了一個拐點。方洪波表示，要大膽出清、加速出清，只有簡化才能促增長。據美的2024年三季報顯示，前三季度，美的集團實現營業收入3204億元人民幣，按年增長9.57%，歸母淨利潤316.99億元人民幣，按年增長14.37%。