韓客蜂擁訪華！赴上海預訂量暴增292%　另一北方城市迎井噴式增長

自北京去年11月宣布對韓國實施免簽政策以來，韓國赴華旅遊熱度大幅上升。其中，上海與青島成為韓國遊客最熱門的旅行目的地。



據《韓聯社》報道，韓國旅行社哈拿旅遊（Hana Tour）1月30日公佈數據，顯示去年11月韓國遊客前往中國的人數同比增加一倍。中國宣布免簽政策後的去年11月1日至15日，中國旅遊產品的預訂量較前半個月增長30%。

韓國另一大旅行社模德旅遊（Mode Tour）的數據亦顯示，去年11月與12月前往中國的遊客人數，分別較前年同期增長62%與75%。在所有旅遊目的地中，中國的佔比去年11月與12月分別達13.8%與11.9%，同比增長5.8與5.5個百分點。自去年11月1日至今年1月16日，該旅行社的中國旅遊產品預訂量同比大增104%。今年春節假期（1月25日至29日），赴華旅遊的預訂量亦較去年同期成長75%。

在中國眾多旅遊目的地中，上海與青島最受韓國遊客青睞。哈拿旅遊的數據顯示，去年11月赴上海旅遊產品的預訂量暴增292%，赴青島的預訂量亦大增130%。

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根據中國旅遊平台攜程網（Ctrip）的數據，去年11月8日至12月28日期間，訪問上海的韓國遊客同比成長180%，環比成長40%。攜程國際版（Trip.com）韓國網站的數據則顯示，今年春節假期，上海躋身韓國遊客最熱門的五大旅遊目的地之一。

外交部於去年11月宣布，對包括韓國在內的九個國家持普通護照人員試行免簽政策。自去年11月8日至今年12月31日，韓國公民可免簽入境中國，進行商務活動、旅遊觀光、探親訪友或過境，停留不超過15天。

據《朝鮮日報》報道，這是自1992年中韓建交以來，韓國首次被中國列入免簽證國家，顯示兩國旅遊與人員往來進一步深化。