火鍋店除夕和初二營業賺百萬：老闆宣布店內營收全部歸員工

四川遂寧七里川火鍋店，連續兩年春節上演「寵員工大戲」。2024年除夕和初一，36.5萬元（人民幣，下同）營收全部分給200多名員工。



事件引發內地網民熱議，有網民指「我的前老闆欠了我兩年的年終都沒還」、「良心的企業現在少有了」，亦有網民指現在內地經濟低迷，能願意堅持這樣善待員工的企業少有，「應該多多支持。」



（影片截圖）

（影片截圖）

（影片截圖）

據內媒報道，此事經顧客發文後，火鍋店日均預約量翻倍。面對突如其來的熱度，老闆稱自己曾經也是一名員工，因此能體會他們的辛苦，希望能帶領員工一起奮鬥。據了解，老闆更在店內小黑板寫下：「利共擔，苦同吃，掙乾淨錢，睡踏實覺。」

今年蛇年春節更給力，除夕到初二這3天，107.35萬元（人民幣，下同）營業額除去成本，53.2萬元獲利直接「打包」給員工。店長拿近1.8萬元，一般員工平均也有3,600元。

後廚切配師傅、服務員、清潔工均收到獎金，其中一位工齡10年的老師傅分到近4萬元，相當於他兩年的存款。收銀員小劉坦言：「沒想到老闆真會兌現承諾，現在大家幹活更有勁了。」

有內媒指出老闆除了連續兩年將春節時的營收分給員工外，該店在節假日高峰期客流量激增，員工連續加班保障服務，最終營收遠超預期。到賬當日，老闆召集全員宣佈：「這筆錢是所有人拼出來的，一分不留，按勞分配。」

顧客也發現員工狀態變化，服務員主動延長值班，傳菜效率提升30%，甚至有員工自費購買解暑飲料分給排隊客人。員工則私下商議，從個人獎金中抽出部分設立互助基金，用於補貼突發困難的同事，實現了善的循環。

網民點睇：

這店不紅天理難容！

有這樣的老闆生意好也是應當的。

很不錯啊祝福好老闆。

