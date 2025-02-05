華為2024全年銷售收入超8600億　董事長梁華：整體經營達到預期

2月5日，廣東省召開高質量發展大會，華為董事長梁華在會長發言時透露，2024年華為全年銷售收入超8600億元（人民幣），整體經營達到預期。



梁華表示，2024年，華為整體經營達到預期，ICT基礎設施保持穩健，消費者業務重回增長，智能汽車解決方案業務快速發展，全年銷售收入超過8600億元人民幣（人民幣）。

2025年1月17日，上海南京路步行街，華為全球旗艦店。

他指出，華為把高質量作為公司生存發展的基石，持續打造堅實的數智基礎設施底座，紮實推進人工智能發展戰略，通過技術創新和場景創新賦能千行百業，助力數字經濟和實體經濟融合發展。「面向未來，外部不確定性依然很大，但數字化、智能化、低碳化的發展趨勢是確定的。」

目前，華為與廣汽集團在產品開發及生態服務等領域深度合作，為消費者提供更好的智能駕駛體驗。梁華提到，「ICT與汽車產業加速融合、合作共贏成為主要趨勢。」華為將持續加強「5G+Cloud+AI」的技術創新，共同推動產業數字化智能化規模應用和提升產業價值。