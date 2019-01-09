【撤市設區】山東將萊蕪市劃歸濟南　新設萊蕪區、鋼城區

近日，國務院批覆同意山東省調整濟南市萊蕪市行政區劃，撤銷萊蕪市，將其所轄區域劃歸濟南市管轄。 濟南設立濟南市萊蕪區，以原萊蕪市萊城區的行政區域為萊蕪區的行政區域；設立濟南市鋼城區，以原萊蕪市鋼城區的行政區域為鋼城區的行政區域。

市民在萊蕪市黨政機關駐地合影。（澎湃新聞）

山東省有關部門早前曾介紹，調整後，濟南市轄10區2縣，面積10244平方公里，區域範圍內人口870萬。濟南、萊蕪地域相連，人緣相親，風俗相近，經濟聯繫緊密，人員往來頻繁。

中國科學院地理科學與資源研究所專家王開泳認為，此次行政區劃調整，有利於進一步優化濟南市城市空間布局，推進基礎設施共建共享，有利於更好發揮省會城市的帶動、示範、輻射作用，構建與京津冀地區多元互補、協調聯動、合作共贏的產業體系和發展格局。

市民在萊蕪市黨政機關駐地合影。（澎湃新聞）

山東萊蕪市政府駐地現「合影留念潮」

就在國務院批覆同意撤市的前一天，許多萊蕪市黨政部門的工作人員8日中午紛紛在萊蕪市黨政機關駐地門口的六個單位牌子前合影留念。另有市民驅車前來，也是為了跟門口的牌子合影。

據了解，早在去年10月，萊蕪黨政機關駐地門口也曾出現過一次市民「合影留念潮」。

山東11地先後「撤市(縣)設區」

據了解，近年來山東「撤市(縣)設區」動作頻次非常高。自2001年至今，山東已有11個地方先後撤市(縣)設區。涉及濟南、青島、濟寧、威海、濱州、德州、菏澤、東營等地。