【愛滋注射劑】國家衛健委：已派工作組赴滬　患者染愛滋風險很低

5日，上海新興醫藥公司生產的靜脈注射人體免疫球蛋白被曝光遭愛滋病毒（HIV）污染。國家衛健委6日發表聲明稱，已第一時間派出工作組赴地方指導工作，並召集專家對有關問題進行分析研判；國家衛健委還指出，使用該藥品的患者感染愛滋病的風險很低。

國家衛生健康委指出，5日衛健委接到相關報告後，立即通報國家藥監局，並要求全國各醫療機構暫停使用和封存該公司問題批次藥品，做好相關患者的病情觀察和監測，配合藥品監管部門作好情況調查和藥品處置工作。衛健委已第一時間派出工作組赴地方指導工作，並召集專家對有關問題進行分析研判。

衛健委稱，根據國際相關文獻報道，結合該藥品滅活病毒的生產工藝特點和產品PH值等因素，專家認為使用該藥品的患者感染愛滋病的風險很低。衛健委已組織制定了使用藥品患者的隨訪監測方案，將配合國家藥監局共同做好後續處置工作。

據悉，2月5日，上海方面接國家藥監局、國家衛生健康委關於做好上海新興醫藥股份有限公司相關批號靜注人免疫球蛋白有關問題處置工作的通知。目前，上海市藥監部門立即組織執法人員和專家進駐生產現場，開展調查處置，控制企業所有相關生產和檢驗記錄，對產品抽樣送檢，並已要求企業停產，啟動緊急召回。上海市衛生健康委已通知全市醫療機構暫停使用相關產品。

此外，國家藥監部門也已派出專家組抵滬對企業進行現場核查，目前，事件正在進一步調查中。

（澎湃新聞）