荷里活要拍動作驚悚片《雪龍號》　《薩利機長》編劇製片人操刀

2013年底，一艘載有74名乘客的俄羅斯船隻被困南極，中國科考船「雪龍號」接到求助信號後馬上調轉方向，全速前進參加冰海救援行動，最後成功營救出所有乘客。 3月12日，取材於這個真實事蹟的荷里活電影《雪龍號》（Snow Dragon）幕後團隊正式揭曉，《薩利機長：哈德遜奇蹟》的編劇和製片人都將親自操刀，把這部動作驚悚片搬上大螢幕。

《薩利機長》的編劇陶德·柯馬爾尼茲基（Todd Komarnicki，左）和製片人之一的愛琳 ·斯圖爾特（Allyn Stewart）。（網絡圖片）

據美國綜藝雜誌網站「Variety」12日報導，國際動作驚悚片《雪龍號》的幕後團隊日前展露真容，《薩利機長》的編劇陶德·柯馬爾尼茲基（Todd Komarnicki）將負責劇本改編，《薩利機長》的製片人之一，愛琳 ·斯圖爾特（Allyn Stewart）也與陶德在本片中重聚。

新華影業、上海順溪文化傳媒、斯圖爾特和約翰·貝尼茨（John Benitz）將共同負責電影的項目資金。原中國電影集團公司董事長、電影人韓三平作為創意顧問，也出現在了本片的陣容中。

2013年聖誕前夜，俄羅斯客船「紹卡利斯基院士」號在南極冰區遇險。當時客船上共有來自澳洲、英國和俄羅斯的74名乘客。遇險時，周圍的冰山移動迅速，船隻隨時都有沉沒的危險。

正航行在南大洋的中國極地科考船「雪龍號」接到了求助信號後，馬上調轉方向，參與到冰海營救行動中。

當兩船距離僅6.1海裡時，由於天氣狀況的持續惡化，「雪龍號」也被困住，原地待命。

2014年1月2日天氣轉好後，「雪龍號」繼續救援行動，派出「雪鷹12」直升機在俄羅斯船隻附近冰面成功降落，分批次成功轉移了受困一個多星期的52名乘客。由於俄羅斯客船上補給較足，其餘22名船員自願留守。

隨後，美國「北極星」號破冰船也前往南極，協助營救俄羅斯船隻和被困的「雪龍號」。

最終，「雪龍號」在受困5天后，成功利用有利天氣突圍。同一天，俄羅斯客船也脫離了浮冰的包圍。