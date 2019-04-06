中國三成人屬過勞死高危族！學者：尿頻、心算差、啤酒肚或是警號

在中國，過勞問題嚴重，有數據稱，超過30%的人每週工作超過50小時，近10%的人超過60小時。近三成人，站在過勞死的邊緣。 我們採訪了首都經濟貿易大學教授、中國人力資源開發研究會副會長楊河清，試圖搞清楚：為何在生產力越來越發達，物質享受足夠豐盛的今天，我們的業餘時間卻越來越少，每個人都疲於奔命？ 文：倪楚嬌

楊河清——首都經濟貿易大學教授／中國人力資源開發研究會副會長／適度勞動研究分會會長（一条提供）

Q：上網搜「過勞死」，有不少報導稱，在中國每年有超過60萬人過勞死，這個數據準確嗎？

A：這個數據我也看到過，最早是出現在《環球時報》，當時是2006年，它以《中國過勞死一年60萬》為題進行了摘編，數據來源於《韓國經濟》。

這引起了我對過勞死的關注，並且開始研究它。但同時我也覺得很奇怪，在中國沒有關於「過勞死」的定義，韓國媒體是哪裏來的數據呢？後來才知道是中華醫學會的一項報告，稱中國每年心臟性猝死60萬，被人一引用就成了「過勞死」了。

要計算出「過勞死」的人數，是一件很困難的事情。需要醫學界的介入，來定義「過勞死」。過勞往往是誘因，病灶已經在那裏了，一勞累就容易引爆。很多「過勞死」可能隱藏在「腦溢血」、「心臟驟停」等等疾病之後，數據可能是龐大的。

過勞往往是誘因，病灶已經在那裏了，一勞累就容易引爆。（視覺中國）

Q：在中國，過勞的問題有多嚴重？

A：我國社會輿論、學術界對於過勞問題是最近十幾年才開始關注的。但是，過勞問題早已有之。

我們分別在07年、09年、10年和15年做過調查，主要針對的是高校教師、科研人員、新聞工作者、醫生、公務員、企業員工、出租車司機等。各項調查結果均表明：每週工作超過50個小時的人員超過調查對象的30%，超過60個小時的近10%。

在做調查的時候，我們選用了日本過勞死預防協會提出的「過勞死的十大危險信號」。大家可以自己測一測，如果出現2項，那就是「黃燈」警告期，不需要擔心；如果是3~6項，那就是「紅燈」預報期，已經具備過勞死的徵兆；如果是6項以上，那就是危險期，隨時可能過勞死。

我們的調查結果顯示，有38.4%的人處於「黃燈」區，有35.3%處於「紅燈」預報期，有26.3%處於「紅燈」危險期。將近3成人，站在過勞死的邊緣。

過勞死的十大危險信號：

早早地出現了「啤酒肚」 脫髮、斑禿、早禿 記憶力減退，開始忘記熟人的名字 經常頭疼、胸悶、耳鳴、目眩、心悸，檢查無結果 頻頻去洗手間 注意力越來越不容易集中 性慾、性能力下降 心算能力越來越差 睡眠質量不高（失眠、多夢、睡覺醒來不解乏等） 易怒、煩躁、悲觀​​、難以控制自己的情緒

如果是3~6項，那就是「紅燈」預報期，已經具備過勞死的徵兆；如果是6項以上，那就是危險期，隨時可能過勞死。 （劇集《不懂撒嬌的女人》截圖）

Q：有哪些群體是過勞比較嚴重的？

A：過勞分為主動與被動。簡單地說像大學教師、醫生、科研人員、高管、還有媒體人、演藝界群體等，他們處於自我實現的層次，發展空間比較大，職業天花板比較高，比較容易拼得過度，傾向於主動過勞。另一種是被動過勞，比如基層公務員、中小學教師、警察、護士、貨車司機、快遞員、企業一線工作人員等。另外，不少醫生處於主動、被動過勞均比較嚴重的混合狀態之中。

Q：除了《過勞時代》中已經提到的原因，您認為還有哪些因素造成了過勞？

A：過勞是一個非常大的社會問題，形成的原因很複雜，除了《過勞時代》所列的原因之外，我可以再列舉幾個。

文化的因素，中國人民是以勤勞著稱的。我們的精英文化是倡導「奉獻」的，例如諸葛亮的「鞠躬盡瘁死而後已」，范仲淹的「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」。這種精神確實很令人敬佩，也潛在地激勵了不少精英立此類信念，拼命勞作導致嚴重過勞。

從個人角度看，包括我們對「成功」的定義，世俗意義上還是和賺多少錢，和社會地位有關，很多人追求這種「成功」，很有可能造成過勞。

另外，從國家層面看，我國人口眾多，人均自然資源不多，無法像某些國家那樣主要靠豐富的資源紅利來發展。中國還不能舒服地適度勞動，如果你也適度，那就永遠趕不上去。

中國人民以勤勞著稱，潛在地激勵了不少精英抱持「鞠躬盡瘁死而後已」之類的信念。（一条提供）

Q：從某種程度上說，輕度過勞是必要的嗎？

A：輕度過勞是我國未來很長一段時間經濟發展的必然選擇。但是，這不意味着無限度地加班就合理。在突破了輕重過勞臨界點之後，加班的總效益就是負的。雖然企業仍然可能在賺錢，但是社會已經是負效應了，虧錢了，因為企業把它的一些成本轉嫁給了社會。

Q：經濟蕭條，會帶來過勞嗎？

A：經濟簫條意味著很多企業要幹的活少了。但是，在過勞型國家，結構上會有一部分人仍舊過勞，還會有一部分人失業。大量失業人員的存在，對某些較易替代的在崗人員會形成很大的持續就業的壓力，他就有這種焦慮，他就越需要向老闆們顯示自己的價值，甚至去說乾更多的活，我不要漲工資。為了能保持自己的職位。所以經濟蕭條的時候，仍會有一部分過勞存在，而在經濟繁榮的時候，會有更多的人過勞。

但是，過勞問題的產生的「根」不在於經濟的周期，「根」還在於《過勞時代》以及前面所提到的一些原因。如何減少失業，讓工作崗位上的人別太勞累。但作為企業來，它盡量僱傭少的人，讓他們幹更多的事，才能賺更多的錢。那怎麼樣來限制企業利用驅使員工嚴重過勞的方式賺錢？這是很值得思考的事。

在過勞型國家，結構上會有一部分人仍舊過勞，還會有一部分人失業。（視覺中國）

Q：這是一個全民過勞的時代，我們個人可以做些甚麼呢？

A：全民過勞的說法不妥，即使處於勞動年齡之中，還有相當一部分人並不處於過勞狀態，還有人處於失業狀態。對於那些處於嚴重過度勞動狀態的人，可以在心態上做一些調整，是否能放棄奢侈型的消費，逃脫「消費和工作的循環」。特別是「主動」過勞的精英人群，其實主動權還是掌握在自己的手上。

我們身邊已經在出現一些反向的案例了。他們開始有意識地避免過勞問題。媒體上經常會報導，誰辭職搬去大山裏開了個民宿。也有日本學者針提出了「菜園家庭革命」的構想，他們倡導每週工作兩天，剩餘五天可以做一些種植、或者做點手工。這些都是一種反抗吧。

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