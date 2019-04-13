中國教育部：高校學生修滿藝術課學分方能畢業

中國教育部近日印發《關於切實加強新時代高等學校美育工作的意見》。《意見》明確，各高校要把公共藝術課程與藝術實踐納入高校人才培養方案，納入學校教學計劃，實行學分制管理，鼓勵高校開展學生跨校選修公共藝術課程和學分互認。每位學生須修滿學校規定的公共藝術課程學分方能畢業。

江蘇一大學的藝術課上，老師正在對家具工藝進行講解。（網絡圖片）

《意見》提到，中國高校美育工作與當前教育改革發展的要求還不相適應，與構建德智體美勞全面培養的育人體系還不相適應，與滿足廣大青年學生對優質豐富美育資源的期盼還不相適應。

《意見》要求，到2022年，高校美育取得突破性進展，美育教育教學改革成效顯著，師資隊伍建設和場館設施明顯加強，推進機制和評價體系日益完善，高校學生的審美和人文素養顯著提升。到2035年，形成多樣化高品質具有中國特色的社會主義現代化高等學校美育體系。

普及藝術教育方面，各高校要把公共藝術課程與藝術實踐納入高校人才培養方案，納入學校教學計劃，實行學分制管理，鼓勵高校開展學生跨校選修公共藝術課程和學分互認。每位學生須修滿學校規定的公共藝術課程學分方能畢業。

專業藝術教育方面，高校要創新藝術人才培養模式，構建多元化、特色化、高水準，具有中國風格的藝術學科專業體系。專業設置應與學科建設、產業發展、社會需求、藝術前沿有機銜接，建設好國家級一流藝術類專業點。

藝術師範教育方面，支持高校設立並辦好音樂教育、美術教育、舞蹈教育、戲劇教育、戲曲教育、影視教育相關專業。建設一批高師改革試點學校，大力開展高校藝術師範專業學生和教師基本功展示活動，引導藝術師範專業不斷優化課程體系和教學內容，改進教學方法。

（人民日報）