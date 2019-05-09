台陸委會：共青團具政治敏感性　台校與之合作不妥

有台灣媒體稱，有多所台灣大專院校與中共共青團中央團校結為姊妹校，或簽有學術交流協議書。 對此，台灣陸委會今天（9日）表示，共青團具有相當政治敏感性，各級學校與其合作均不妥適。

陸委會副主任委員兼發言人邱垂正表示，中共共青團在學校相關組織，具有相當的政治敏感性。（資料圖片）

台灣《自由時報》報道稱，世新大學與共青團中央團校結為姊妹校、元智大學人文社會學院也與其簽有學術交流協議書，山東團校更與文化、東海大學，以及大仁、建國、修平科技大學、高雄餐旅大學等7所大學有交流合作。

對此，大陸委員會下午舉行例行記者會，陸委會副主任委員兼發言人邱垂正在回答相關提問時表示，由於中共共青團在學校相關組織，著重黨的教育以及政治培訓為主要的任務，具有相當的政治敏感性，本會認為，各級學校與其合作均不妥適。

他並強調，各級學校若要與陸校締結姐妹校等聯盟，或其他書面約定合作行為，依照兩岸條例第3條之3第一項規定，應先向台教育部申報。兩岸條例第2項則規定，締結聯盟或書面約定合作行為，不得違反法令規定或涉有政治性的內容。

邱垂正並呼籲各校與陸方進行交流合作時，應該依相關規定，向教育部申報，同時應該提高警覺、審慎評估。讓兩岸的教育交流維持在教育跟專業的性質，避免落入中共的統戰圈套。

（中央社）