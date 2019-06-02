台傳媒人稱台軍火箭可搭載「神經毒氣」　環球時報：作死

台灣上月（5月）底舉行「漢光35號」實兵演習，期間在屏東地區舉行「雷霆2000」多管火箭發射等操演。 「雷霆2000」由中山科學研究院研製，用以反制敵軍從海上登陸。台灣傳媒人馬西屏在電視節目上透露，其可以搭載「神經毒氣彈」，而且曾經在台中、西螺進行試射。 不過，相關言論卻引起爭議，實際上，神經毒氣早在20多年前就已經被國際公約所禁止。 消息傳到大陸，更是引起官媒痛批，《環球時報》更直指這是「作死」。

「雷霆2000」於2010年投入量產。馬西屏透露，其可以搭載神經毒氣彈。（軍聞社）

馬西屏表示，雷霆2000配有兩種火箭彈，一種叫鋼珠子母彈，發射後會釋放出2.5萬顆的鋼珠；另一種是子母彈，一個母彈打出去，會分散出約518顆子彈。但還有一種「絕對不用，也不會做」的「最絕密、絕密、絕密的功能」，即神經毒氣彈。

馬西屏稱，當年製造「工蜂六型」多管火箭彈的時候，同時做出了神經毒氣彈，雖然這在國際上明令禁止，但軍方還是在台中、雲林西螺分別試射1日和2日。他又指，「雷霆2000」也絕對可以發射神經毒氣彈。

資料顯示，台灣中山科學研究院於1975年研發「工蜂六型」多管火箭，並於1980年代初期量產服役。但是礙於「工蜂六型」多管火箭無法快速裝填，因此中山科學研究院在1990年代參考美軍M270 MLRS（Multiple Launch Rocket System）多管火箭發射系統研發新一代多管火箭，並於1997年公開展示「雷霆2000」多管火箭，後通過實彈測試，正式於2010年投入量產。

馬西屏表示，發射神經毒氣彈是「最絕密、絕密、絕密的功能」。（網絡圖片）

據了解，神經毒氣被1997年生效的《關於禁止發展、生產、儲存和使用化學武器及銷毀此種武器的公約》所明文禁止，雖然台灣未能加入公約，但曾表示會遵守公約。

環時：生化武器「人人喊打」

《環球時報》稱，生化武器作為一種大規模殺傷性武器，因其對人類構成重大威脅，所以在國際上處於一種「人人喊打」的境地，任何國家、組織或是個人使用生化武器都被視為是反人類的行為。

對於馬西屏的言論，《環球時報》直言「台灣這是作死！」