北師大珠海分校「升格」變「停辦」　大批家長學生連日抗議

教育部此前發出文件，同意建設北京師範大學珠海校區，然而目前在珠海辦學的北京師範大學珠海分校（簡稱「北師珠」）則將面臨「殺校」命運。 此前北師珠曾在招生過程中以「學校升格」吸引學生報考，然而如今已經入學的學生卻要面臨「殺校」，不少人十分不滿。部分學生及家長在10日、11日連續兩天聚集北師珠校遊行抗議。

北京師範大學珠海分校是由北京師範大學和珠海市政府於2001年建立的學校，學校性質是獨立學院。

近年，北京師範大學珠海分校曾多次宣稱該校將「升格」，此宣傳吸引了大量學生報考。

北師珠曾以「升格」吸引學生報考

2019年4月8日，教育部向北京師範大學發出《教育部關於同意北京師範大學珠海校區的批覆》，正式批覆同意北京師範大學珠海校區建設。然而，按教育部文件，北京師範大學珠海分校（北師珠）將從2019年起逐年調減招生計劃，於2021年停止招生，2024年終止辦。

此消息傳出後，許多學生機學生家長表示，北師珠停辦，這意味升級後的珠海校區，與之前的珠海分校無任何關係，即變相殺校。而被學校「升格」吸引來的學生對此尤其不滿，不少學生此前認為學校轉型升級或意味著該校以後將獲得更強師資力量或校園設施，因而放棄了去其他大學的機會，來此就讀。如今自己的學校竟然要在幾年後「殺校」，不少學生都感到被騙，亦有家長特地趕到珠海，要求學校作出解釋。

在校園內集會抗議的學生。（網絡圖片）

雖然校方表示，會保障學生學習資源，但有校內流出的文件指出，「北師大珠海分校」的學生要逐步讓出教學樓等給「北師大珠海校區」的學生。

內地社交媒體已封鎖關鍵字

10日及11日，有學生與家長更在學校集會抗議，有消息稱，部份學生與聞訊前來的警察發生衝突，還有消息稱，有人假冒家長，故意挑起衝突。

許多北師珠學生上網發布集會抗議的信息，但都迅速被刪除。目前，微博、抖音等內地社交軟件，搜索「北師珠」、「北師珠維權」等關鍵字已經無法搜索到和學生抗議相關信息。

對於此次事件，北京師範大學方面於今天（12日）回應稱，珠海校區建設為珠海分校學生深造提供更好的條件。

北師大指，珠海分校逐步實現轉型升級，在與珠海校區並行的過渡期結束後，整體併入珠海校區；過渡期間，珠海分校學生按照入學時對應的招生代碼及校名，頒發畢業證和學位證；過渡期結束後，珠海分校的權利和義務由珠海校區完成全部承接。