暴力男狂毆女子片段瘋傳引公憤：全國警察尋人　嫌犯大連落網

近日內地網上瘋傳一段一女子深夜遭陌生男子毆打後拖走的影片，全國各地警察均對轄區展開調查，尋找案件受害人及嫌犯。最終，遼寧大連警方25日晚上10時通過微博表示，已將嫌疑人王某逮捕。 據大連警方官方微博消息，王某因與女友感情糾紛，情緒波動，酒後遇到被害人，對其使用暴力並強制猥褻。 大連警方表示，案件正在進一步調查中。

暴力男連續向女子拳打腳踢兩分鐘。(片段截圖)

網傳影片顯示， 22日0時44分，一名女孩一邊看手機，一邊在街頭行走。迎面走來的男子突然用拳頭重擊其頭部，女孩隨即倒地。該男子隨後繼續用拳頭連續重擊或用腳踢女孩的頭部和腹部。影片第1分33秒左右顯示，該男子撕扯女孩衣物。隨後，該男子拽著女孩的頭髮將她拖出了監控區域。

央視新聞報導稱，女孩被拖拽位置附近有一個居民樓的樓梯口。在該樓道內，還有暗紅的斑塊，疑似受害者血跡。

事發現場附近一家店鋪的監控攝像頭拍下了案發經過。事發第三天，24日，前述視頻開始在網上熱傳。四川綿陽網警率先介入，表示「今晚不睡，若有線索，請發評論區」，隨後全國多地警方介入調查。

25日15時20分，大連市公安局發布警情通報稱，經核實，近日網傳「女子半夜遭到毆打」視頻，系該市甘井子公安分局華東路派出所轄區6月22日淩晨1時許發生的一起警情。被害人吳某（女，29歲，遼寧盤錦人）在回家途中被一男子毆打，吳某撥打110報警。吳某臉部軟組織挫傷，經治療目前已出院。

晚上10時，大連警方通過微博表示，已將嫌疑人王某逮捕。

嫌犯被警方逮捕。（網絡圖片）

據悉，22日凌晨2時許，遼寧盤錦女孩、29歲的受害人吳某來到大連醫科大學附屬第一醫院的急診科就診。該醫院距離案發地點約10公里，是一所三級甲等醫院。

「進來的時候，她整個臉都是腫的。」當晚接診的一名醫生回憶稱。

25日晚，大連市公安局相關部門負責人表示，該女子的整體傷情為面部軟組織挫傷，沒有內傷，她的後腦勺、頭骨都無損傷。她在接受簡單治療後離開，目前正在配合警方調查。

本案在網上引起網民極大關注，許多網民對於嫌犯的殘暴深感震驚，希望法律對其嚴懲；亦有網民指出，本案案情並不復雜，有監控影片，為何22日案發25日大連警方才抓到嫌犯？如果沒有網絡曝光影片以及四川綿陽民警率先表態，大連警方會不會繼續拖延辦案？還有網民質疑，受害女子遭到嚴重毆打，真的僅僅是臉部軟組織受傷嗎？

網民熱議：