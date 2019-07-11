社運人士張寶成被控「宣揚恐怖主義」被捕　曾要求官員公示財產

7月4日，中國「新公民運動」成員張寶成被正式逮捕。值得注意的是，他被指涉嫌「尋釁滋事罪、宣揚恐怖主義、極端主義和煽動恐怖活動罪」。 現年60歲的張寶成是一名公民運動人士，曾三次被被捕。

張寶成此前曾三次被勞教和判刑入獄。（網絡圖片）

2013年張寶成因參與「新公民運動」要求官員公示財產，被判「聚眾擾亂公共場所秩序罪」並坐牢兩年。據稱，當時除他外，還有至少20名「新公民運動「參與者被拘禁。



2016年，他曾因為參與「六四」事件的私人紀念活動被拘留1個月。



今年5月28日，警方稱張寶成藏有槍支，搜查了他的住所，並將他從家中帶走。當時距離敏感的六四紀念日僅數天。7月4日，他的家屬才接到正式逮捕通知書。



逮捕通知書上顯示，張寶成因涉嫌「尋釁滋事罪、宣揚恐怖主義、極端主義和煽動恐怖活動罪」被北京市公安局豐台分局逮捕，現在關押於豐台區看守所。



張寶成的妻子劉玨帆説，她擔心如此重罪可能導致張被判重刑。



劉玨帆稱，張曾受到國安人員的警告，要求他「閉嘴，否則會讓你失去自由」。



和張寶成同為「新公民運動」成員的袁冬表示自己已經和張寶成的代理律師聯繫過，袁冬認為 「涉嫌恐怖主義」的指控，只是當局用來抓捕張寶成的藉口：「他無非就是在網上，比如在Facebook或者微信上轉發一些消息而已，他沒有做任何跟恐怖主義有關的行為。」



另一位張寶成友人劉家財説：「（對於罪名）我也有些意外，當時我們當中有些人分析太樂觀，認為把他抓起來幾天嚇唬嚇唬他，可能就把他放了。」



（綜合報道）