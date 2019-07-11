北京前副市長陳剛涉嚴重違紀違法被「雙開」　被指曾助郭文貴貸款

中紀委國家監委網站在星期四（11日） 通報，北京前副市長、中國科協前黨組成員兼書記處書記陳剛已被「雙開」（開除黨籍、公職」。 陳剛是今年首個落馬的省部級官員，內媒《財新網》曾報道指，陳剛在國家安全部前副部長馬建協調下，幫助外逃富商郭文貴貸款、處理違建等問題。

內媒《財新網》指，陳剛曾幫助郭文貴（圖）協調貸款、處理違建等問題。（資料圖片）

通報指，經中共中央批准，中央紀委國家監委對陳剛嚴重違紀違法問題進行立案審查調查，決定開除黨籍和公職，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

通報提到，陳剛在經濟上極度貪婪、生活上極度腐化奢靡，搞迷信活動，建造豪華私家園林供個人享樂，違規多佔住房，違規出入、獨佔私人會所，長年無償佔用酒店豪華套房。

陳剛被調任「閒職」時，就被認為處境不妙。（VCG）

曾兩度被貶任閒職

事實上，陳剛一度被稱為「政治新星」。2006年剛40歲時，陳剛就當上北京市副市長，且是中共第十八屆中央委員會候補委員。公開資料顯示，陳剛曾長期擔任北京副市長，分管城市規劃、城建等方面工作。

陳剛落馬早有徵兆，曾先後兩次被貶任閒職。在2017年2月，在北京副市長任上工作十年有餘的陳剛，突然調任國務院南水北調工程建設委員會辦公室副主任。及至2018年3月，陳剛又被調往中國科協，擔任黨組成員、書記處書記、科協常委。最終在2019年1月6日，陳剛被通報涉嫌嚴重違紀違法被查。

（綜合報道）